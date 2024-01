IU reivindica "más políticas de izquierda" para "seguir creando empleo" en Huelva

HUELVA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Izquierda de Unida (IU) en Huelva, Marcos Toti, ha hecho este miércoles una valoración "positiva" de los datos del paro en la provincia donde ha descendido un 2,25% con respecto al mes anterior, situándose al cierre del año 2023 en 39.070 personas que buscan empleo, mientras que el 2022 se cerró con 42.314 desempleadas. Así, ha reivindicado "más políticas de izquierda" para "seguir creando empleo" en Huelva.

Toti ha asegurado que este descenso "demuestra la efectividad de las políticas de izquierda" en el Gobierno Central "encarnadas por Yolanda Díaz" y considera que "deja en entredicho a los agoreros de la derecha que ponían el grito en el cielo con las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) asegurando que sería perjudicial para el empleo", según ha manifestado en una nota de prensa.

No obstante, Marcos Toti, ha aseverado que "no podemos caer en la autocomplacencia sabiendo que aún hay casi 40.000 onubenses que quieren trabajar y no pueden" más aún, teniendo en cuenta que la provincia de Huelva "arrastra históricamente graves déficits en el mercado laboral que la sitúan como una de las provincias con los salarios más bajos y mayor nivel de desigualdad", por lo que "si bien los efectos positivos de la Reforma Laboral son innegables, es necesario que otras administraciones arrimen el hombro para acelerar la convergencia con el resto de provincias".

Por ello, desde Izquierda Unida exigen al Gobierno de la Junta de Andalucía que pongan en marcha "medidas valientes y una mejor planificación económica que den el empuje definitivo a una provincia lastrada por una alta estacionalidad en el empleo y una gran precariedad". Por ello, propone "que Juanma Moreno se ponga a trabajar de manera leal y real en un necesario cambio del modelo productivo que actualmente es excesivamente dependiente del sector servicios y la agricultura".

Así, Toti indica que "hay que seguir subiendo el SMI, ahondar en las mejoras laborales y seguir teniendo en el horizonte como objetivo el pleno empleo, una senda que ya se ha empezado a recorrer con éxito en el resto de España".

Asimismo, ha subrayado que entre los datos "más positivos" que se extraen del cierre de los datos del paro en 2023 destacan cifras como "el aumento de los contratos indefinidos --el 39% del total de contrataciones en toda España--".

"Durante el año 2022 se firmaron un total de 18,3 millones de contratos, 4,2 millones de contratos menos (-18,7%), que en el mismo periodo de 2019, uno de los efectos esperados, en términos de estabilidad, tras la puesta en marcha de la Reforma Laboral. Se han firmado casi cinco millones de contratos indefinidos más y nueve millones de contratos temporales menos que en 2019, el año previo a la pandemia. De estos, el contrato que más se ha incrementado ha sido el indefinido ordinario a jornada completa --1,7 millones más--", ha señalado.