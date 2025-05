IU respalda la moción de censura en Nerva (Huelva) "por responsabilidad" ante el "abandono absoluto del municipio"

NERVA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida Huelva ha hecho pública su posición ante la moción de censura registrada en el Ayuntamiento de Nerva contra el actual alcalde, Rafael Prado, del Partido Popular, y que cuenta con el respaldo de PSOE, XNerva e IU. Desde la organización, se defiende que esta decisión ha sido adoptada "por responsabilidad y en defensa del interés público", ante el "abandono absoluto" de la gestión municipal y la "grave degradación de los servicios públicos".

Así lo ha explicado el responsable de Política Institucional de IU Huelva, David F. Calderón, quien ha señalado que "el gobierno del PP ha incumplido flagrantemente sus obligaciones básicas". "No se mantienen los viales, ni los parques, ni el cementerio, que se encuentra en estado ruinoso y sin sepulturero. Se ha cerrado la piscina climatizada y el campo de fútbol presenta tal deterioro que la Federación Andaluza ha advertido de que el campo de fútbol no cumple las condiciones mínimas para celebrar competiciones oficiales", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Además, IU ha criticado que ha recibido información sobre "la posible tramitación de un ERE que afectaría al 30% de la plantilla municipal", algo que considera "extremadamente grave en términos de destrucción de empleo público y deterioro de los servicios esenciales". Por otro lado, Calderón ha señalado el "incumplimiento sistemático de la Ley de Transparencia" por parte del equipo de gobierno del PP, "al no facilitar información a los grupos municipales y no convocar los plenos obligatorios por ley".

"SIN CONTRAPRESTACIONES NI ENTRADA EN EL GOBIERNO"

No obstante, Izquierda Unida ha señalado que esta moción "no implica ningún tipo de acuerdo de gobierno ni acceso a cargos por parte de su grupo". "No hay cheques en blanco. No vamos a entrar en el equipo de Gobierno ni hemos pedido contraprestaciones. IU se mantendrá en la oposición y estará vigilante para garantizar que el nuevo gobierno municipal esté a la altura de lo que merece el pueblo de Nerva", ha asegurado Calderón.

Desde IU se insiste en que la prioridad ha sido "poner por delante los intereses del municipio" ante "una situación de parálisis institucional y deterioro democrático sin precedentes, con el único objetivo de restablecer el funcionamiento del Ayuntamiento y recuperar servicios públicos de calidad".