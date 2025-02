La Izquierda de Huelva pide que "se enseñe la licencia de obras" del proyecto de la antigua estación

HUELVA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos Iniciativa), Marcos Toti, ha explicado que este miércoles terminó el plazo de tres meses que el Ayuntamiento de Huelva tenía para otorgar o denegar la licencia de obras del proyecto de la antigua estación, por lo que ha pedido a la Diputación de Huelva que, "con la misma prisa que actuó cuando se hicimos pública la ilegalidad del proyecto que pretendían llevar a cabo, muestren el documento por el que se le concede licencia de obras".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Toti ha aseverado que la Diputación de Huelva "no va a hacer público ese documento" porque el proyecto que ha presentado para la rehabilitación de la antigua estación de Renfe, edificio de estilo neomudéjar que actualmente tiene la calificación de P1: Protección Integral No Monumental, "no tiene licencia de obras".

Además, Toti ha aclarado que si el proyecto presentado por la Diputación no tuviera ningún tipo de problema y se ajustara totalmente a la legalidad, "por qué aprobó el pasado 10 de febrero el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento iniciar la modificación del catálogo de edificios, elementos y espacios de interés del PGOU. Antigua Estación de Sevilla".

En este sentido Toti ha enseñado el acta de la Junta de Gobierno del 10 de febrero por la que el PP "aprobó iniciar la modificación del catálogo de edificios, elementos y espacios de interés del PGOU. Antigua Estación de Sevilla", que, "al contrario de lo que afirmó el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, al decir que 'con esta modificación no se cambia la protección', no solo cambia, sino que además rebaja la proyección".

Por ello, el diputado ha señalado que el acta dice: "En cuanto al grado de protección específica se propone el Grado P2 protección estructural". Es decir, según ha valorado Toti, el PP "quiere bajar la protección de este edificio neomudéjar del máximo nivel de protección, Grado P1: Protección Integral no Monumental del que disfruta actualmente a nivel medio de protección Grado P2: protección estructural".

DEFENSA DEL PATRIMONIO Y ACCIONES FUTURAS

Por otro lado, Izquierda Unida ha anunciado que presentará alegaciones para "frenar esta modificación y preservar la protección del edificio". "No vamos a permitir que el patrimonio histórico de Huelva sea maltratado de esta manera", ha asegurado Toti, quien ha recordado que otras organizaciones como Huelva te Mira también han mostrado su rechazo a esta medida y ha animado a que "otros movimientos onubenses se sumen para frenar este despropósito".

Finalmente, Toti ha pedido al equipo de gobierno del PP que "rectifique y garantice el respeto a la normativa vigente en materia de protección del patrimonio del mismo modo que ha conminado al resto de grupos con representación en el ayuntamiento de Huelva a que voten todos en contra de esta modificación que rebaja la protección de este bien y preservar así el patrimonio de Huelva".

FOSFOYESO

En otro orden de cosas, la portavoz de Con Andalucía (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa) en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha presentado una iniciativa al pleno del Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de instar a las autoridades competentes a la suspensión cautelar de los trabajos que la empresa Fertiberia está realizando en las zonas 2 y 3 de las balsas de fosfoyesos, "debido a los recientes informes científicos que evidencian graves riesgos medioambientales y para la salud pública".

La concejal ha alertado en rueda de prensa "la falta de interés del de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en buscar soluciones alternativas al proyecto Restore 20/30 de Fertiberia, a pesar de los informes de expertos que cuestionan su idoneidad". "Nuestra ciudad sigue sin una estrategia real para abordar el problema de los fosfoyesos, y las administraciones han priorizado proteger los intereses de la empresa en lugar de la salud y el medio ambiente", ha subrayado.

Entre los datos presentados que siembran "la intranquilidad", a juicio de la concejal, sobre este proyecto se encuentran los resultados del satélite Copernicus, que han revelado que las balsas de fosfoyesos "se hunden 17 centímetros al año, corroborando estudios anteriores de la Universidad de Huelva que ya alertaban sobre este problema". Además, informes recientes indican "la acumulación de metales pesados en la población residente cerca de la zona industrial, con niveles elevados de arsénico, cromo y otros elementos tóxicos".

Otro punto que se solicita en la iniciativa es la "urgente reactivación del Órgano de Participación sobre las balsas de fosfoyesos", un espacio "fundamental" que "no se ha convocado desde la aprobación del proyecto Restore 20/30". Por ello, Rossi ha reclamado que este organismo aborde los nuevos informes científicos y estudie la posibilidad de que Huelva se incorpore al proyecto europeo FIC-Fighters, que "busca alternativas de valorización y restauración de los residuos industriales".