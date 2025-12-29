Jabugo (Huelva) realiza este martes sus precampanadas degustando 12 lonchas de jamón ibérico

Precampanadas Ibéricas De Jabugo (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE JABUGO

El municipio de Jabugo (Huelva) celebrará este martes sus Precampanadas Ibéricas, una cita "muy especial" con la que el municipio despedirá el año de forma simbólica con su producto estrella, el jamón ibérico DOP Jabugo.

Según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad en una nota de prensa, vecinos y visitantes, se preparan ya para decir adiós al 2025 "al más puro estilo jabugueño" en una celebración que, con cuatro ediciones, se ha convertido ya en una "auténtica tradición dentro de la programación navideña de la localidad".

Así, la jornada tendrá lugar en la céntrica plaza del Jamón, donde a partir de las 12,00 horas los asistentes podrán hacerse con los tradicionales sobres de doce lonchas de jamón amparadas por la DOP Jabugo, además del pack de cotillón. La fiesta comenzará a las 13,00 horas, con un completo programa que incluirá la actuación de las campanilleras y de la Banda Municipal de Música, llenando la plaza de ambiente festivo y navideño.

Además, como ya es tradición, doce personas serán las encargadas de cantar cada una de las doce Precampanadas. El grupo estará formado por personalidades de la provincia de Huelva, entre la que se encuentran la atleta Blanca Betanzos; el artista 'Pepe el Marismeño'; el compositor Abel Moreno; el periodista de Canal Sur Norberto Javier; o el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte.

Junto a ellos, participarán también personas destacadas del ámbito local, como el presidente de la DOP Jabugo, Guillermo García Palacios-Álvarez; Francisco Javier Vázquez Muñiz, autor del libro 'Jabugo en la Guerra Civil'; María José Macías Ruiz, profesora del Taller de Encajes de Bolillos de Jabugo; José Luis Escuredo Franco, empresario y fundador de La Jabugueña; Prudencio García Vázquez, representante de la histórica empresa de electricidad de El Repilado Santa Teresa; María del Pilar Martín Romero, en representación del colectivo de asociaciones de Los Romeros; y Gilberto Domínguez Sánchez, alcalde de Jabugo.

Tras las Precampanadas, la celebración continuará con la música de DJ Mawi, que animará la prenochevieja en la Plaza del Jamón. Las Precampanadas Ibéricas se han consolidado como uno de los eventos más singulares y esperados de la Navidad en Jabugo. El Ayuntamiento organiza esta jornada como una gran fiesta popular con la que despedir el año simbólicamente, poniendo en valor el jamón como seña de identidad del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Jabugo se invita a vecinos y visitantes a participar en esta celebración tan especial, con la que Jabugo ensaya la Nochevieja con el mejor jamón.