Jesús Vigorra reivindica en el Centro Jesús Hermida de Huelva la radio como espacio de diálogo ante la polarización

Charla coloquio protagonizada por el periodista Jesús Vigorra. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha acogido este jueves una charla-coloquio protagonizada por el periodista Jesús Vigorra en la que se ha reflexionado sobre el papel de la radio en la sociedad actual. El acto ha servido como broche final a la II Semana de la Radio, con un análisis del momento que atraviesan los medios de comunicación y su función como espacios de diálogo en un contexto marcado por la polarización política.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el encuentro, planteado como una conversación abierta con el comunicador, ha repasado la trayectoria profesional de Vigorra y ha abordado cuestiones de plena actualidad, como el clima social, el auge de posiciones extremas y la responsabilidad de los medios en un escenario de creciente tensión en el debate público.

La charla ha partido de la experiencia acumulada por el periodista a lo largo de décadas de trabajo en la radio para analizar cómo ha evolucionado la sociedad y de qué manera ha cambiado también la forma de informar y de escuchar.

Durante la apertura, la teniente de alcaldesa, Adela de Mora, ha subrayado "la capacidad de la radio para seguir siendo un medio cercano, creíble y necesario en un momento de profundos cambios en la forma en que nos informamos y relacionamos". Asimismo, ha destacado que "la II Semana de la Radio ha vuelto a demostrar que Huelva apuesta por la comunicación de calidad y por espacios que fomenten el pensamiento crítico y el diálogo".

A lo largo de la conversación, Vigorra ha abordado cuestiones como la creciente tensión en el debate público, el auge de posiciones políticas más polarizadas y el papel que deben desempeñar los medios en este contexto. En este sentido, ha defendido que "la radio mantiene una fortaleza que otros formatos han ido perdiendo, como la capacidad de escuchar de verdad y de acompañar a la ciudadanía".

En este contexto, ha defendido la vigencia del medio radiofónico como espacio de encuentro en la sociedad actual, destacando que "la radio tiene algo que actualmente es más necesario que nunca: tiempo para explicar, matizar y escuchar. Frente al ruido y la inmediatez, la radio puede ofrecer serenidad", ha afirmado.

El periodista ha señalado que "vivimos en una sociedad donde el desacuerdo es legítimo, pero donde a veces falta cultura del diálogo. El periodismo no puede renunciar a su responsabilidad de contextualizar y aportar matices, incluso cuando eso incomoda".

Al hilo de lo anterior, ha insistido en que el momento actual exige reforzar el oficio, expresando que "vivimos tiempos muy acelerados, con mucho ruido y con posiciones cada vez más enfrentadas. Precisamente por eso hace falta más periodismo y más espacios donde se pueda hablar sin etiquetas previas". Vigorra ha añadido que, a su juicio, "la radio tiene la oportunidad de seguir siendo ese lugar donde se puede discrepar sin romper y donde la conversación todavía importa".

El acto ha concluido con una mirada al futuro del medio, en la que el comunicador se ha mostrado convencido de que "la radio seguirá siendo relevante si mantiene su vocación de servicio público y cercanía".

De esta forma, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida cierra la II Semana de la Radio, una programación que durante los últimos días ha incluido diferentes emisiones en directo de las emisoras onubenses y ha realizado encuentros con profesionales dirigidas al público general para divulgar y homenajear al medio radiofónico.

La actividad del Centro continuará la próxima semana con la presentación del libro 'Guillermo', de la autora Sara del Toro, que se celebrará el martes 24 a las 19,00 horas y con la celebración en marzo del II Ciclo de Cuaresma, que volverá a traer actividades tan seguidas como el 'Desgranando Marchas' y diferentes charlas y exposiciones de temática cofrade.