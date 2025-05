José Luis Lozano (XNerva), nuevo alcalde de Nerva (Huelva) con un Gobierno alterno tras prosperar la moción de censura

NERVA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

José Luis Lozano (XNerva) ha sido elegido este viernes, con nueve votos a favor y tres en contra, nuevo alcalde de Nerva (Huelva), tras prosperar la moción de censura presentada por PSOE, IU y XNerva y que se ha debatido en un Pleno Extraordinario que ha contado con una amplia representación a nivel provincial de todas las fuerzas políticas. Así, el acuerdo alcanzado entre XNerva y PSOE sería el de una Alcaldía alterna entre las dos formaciones --con Cloti Vázquez de alcaldesa por el PSOE--.

De este modo, el nuevo equipo de gobierno estará formado tanto por los tres concejales de XNerva y los cinco del PSOE, ya que IU explicó que apoyaba la moción, pero no entraría en el gobierno saliente.

Por su parte, desde el PSOE ha señalado en sus perfiles de redes sociales que es "un día histórico" para el municipio por "se ha hecho justicia democrática" y "la voluntad de la mayoría del pueblo ha sido respetada".

Asimismo, han señalado que con la moción de censura aprobada, Nerva "recupera la esperanza, la honestidad y el compromiso con sus vecinos y vecinas", toda vez que han asegurado que la formación "asume esta nueva etapa con humildad, responsabilidad y muchísima ilusión" y "se pone a trabajar desde ya para reconstruir la confianza, devolver la dignidad al Ayuntamiento y volver a poner a Nerva en el lugar que se merece".

Por otro lado, el ya exalcalde Rafael Prado durante su intervención ha señalado que "no ha venido a señalar a nadie" pero "sí he señalado y denunciado lo que he ido encontrando en todos los órdenes". "He venido a defender a los que siempre pagaron las consecuencias de vuestros errores, el pueblo. Y mientras, vosotros dedicabais a hablar en pasillos, a montar mociones en despachos cerrados y a urdir estrategias que nada tienen que ver con la gente", ha abundado.

"Yo he estado aquí, trabajando, firmando, gestionando y dando la cara. Aunque seguro algún error habré cometido en este desastre de gestión, pero siempre con la conciencia tranquila", ha insistido.

Por otro lado, la concejala de IU, Carmen Contreras, ha explicado que ha apoyado la moción de censura como "un acto de responsabilidad democrática" ante la situación de "desgobierno, autoritarismo e inoperancia que ha sufrido el municipio en los últimos dos años".

Durante su intervención en el pleno extraordinario, Contreras ha subrayado que su grupo "no era necesario para sacar adelante esta moción", pero la han firmado para "frenar una deriva que estaba perjudicando gravemente a nuestro pueblo". Contreras ha arremetido contra la gestión del ya exalcalde, a quien ha acusado de "incumplir la legalidad, despreciar a la oposición, ignorar a los colectivos ciudadanos y provocar impagos al personal municipal".

Izquierda Unida ha advertido, no obstante, que su firma "no supone un respaldo político" al nuevo equipo de gobierno liderado por José Luis Lozano (XNerva). "No formaremos parte del nuevo ejecutivo municipal y permaneceremos en la oposición, construyendo, fiscalizando y defendiendo los intereses de Nerva desde nuestros principios", ha afirmado la edil.