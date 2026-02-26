Juan Bautista Castilla 'Chamba' y María Forero, premiados por la Diputación de Huelva como mejores deportistas de 2025

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

Los atletas Juan Bautista Castilla 'Chamba' y María Forero han sido dos de los deportistas premiados en la entrega de los Galardones Deportivos de la temporada 2025, que organiza la Diputación de Huelva. El acto se ha celebrado en el Muelle de las Carabelas y con ello la institución provincial quiere reconocer la excelencia y el esfuerzo en el ámbito deportivo provincial.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el atleta valverdeño Juan Bautista Castilla 'Chamba' se proclamó el pasado año subcampeón del mundo de Ultramán en el campeonato celebrado en Hawaii. Chamba ya fue campeón del mundo en 2024 y ahora, en 2025, amplia su palmarés con este título mundial.

Por su parte, la atleta onubense María Forero logró la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Atletismo sub-23 en los 5.000 metro lisos y en el Europeo de Cross Sub-23. En enero de este año logró un meritorio decimocuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Cross, siendo la primera atleta europea en llegar a la meta.

Por otro lado, el isleño Augusto García, doble campeón del mundo por equipos en Paddlesurf, y la jugadora de fútbol María Carvajal, quien el pasado año disputara los campeonatos de Europa y del Mundo sub17 con la selección española, han recibido los galardones a los deportistas promesas en categoría masculina y femenina respectivamente.

Los premios a mejor entrenador y entrenadora han sido para Manuel Pulido y Celes Vizcaíno. El primero lleva más de cuarenta años vinculado al atletismo onubense y, entre otros atletas, ha sido entrenador de referentes del deporte onubense como Emilio Martín o Zakaria Boufaljat. Por su parte, la entrenadora de baloncesto Celes Vizcaíno ha demostrado ser una líder excepcional al frente del Club Deportivo Baloncesto Huelva La Luz y recientemente ha formado parte del staff técnico de la Selección Española U14 Femenina en el programa de tecnificación de Íscar 2025.

Paco Motero, subcampeón de Europa de Parabádminton, y la atleta paralímpica Carmen González, han recibido los galardones a mejor deportista adaptado en categoría masculina y femenina respectivamente.

Por su parte, el galardón a mejor club deportivo ha sido para el Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva y el Club Deportivo Sordos. La jueza internacional de gimnasia rítmica Alicia Fernández se ha llevado el galardón a mejor Árbitro/a - Juez/a, mientras que la 100 edición de la Copa del Rey de Tenis ha sido galardonada con el premio a mejor evento deportivo.

El ayuntamiento de Jabugo ha recibido el galardón en la categoría de promoción del deporte; la Autoridad Portuaria de Huelva, en la modalidad apoyo empresarial al deporte; la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, en comunicación; y el que fuera técnico de Deportes de la Diputación de Huelva durante muchas décadas, Alberto Gálvez, el galardón de una vida dedicada al deporte.

La Gala también ha reconocido a dos figuras del deporte provincial que fallecieron el pasado año. El palmerino José Sánchez Castizo, figura clave en el deporte de La Palma del Condado durante los últimos cuarenta años, y la ayamontina Pilar Carro Massoni, considera el alma máter del voleibol ayamontino y que, desde su trabajo en el Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte, impulsó el deporte local.