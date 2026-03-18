Juanma Moreno defiende que su proyecto es "el único que ofrece estabilidad" para Andalucía

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, en la inauguración en Almonte de la nueva sede comarcal del PP del Condado de Huelva. - PP DE ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que su proyecto es el "único que aporta estabilidad para Andalucía" y frente a lo que está ocurriendo en el resto de España él ofrece "seguridad, confianza y previsibilidad".

Así lo ha manifestado Moreno durante la inauguración en Almonte de la nueva sede comarcal del PP del Condado de Huelva, en el que ha señalado que esta legislatura, que "no ha sido nada fácil por sus circunstancias adversas", está finalizando y, por lo tanto, los andaluces "tienen que elegir su futuro".

"Pero el futuro yo lo tengo claro, porque frente a lo que está ocurriendo en España todos los días o lo que está pasando en Cataluña, Extremadura, Aragón o en Castilla y León, nosotros tenemos estabilidad, seguridad, confianza y previsibilidad", ha abundado.

Por ello, ha insistido en que "o este proyecto de regeneración y cambio de futuro sigue adelante o nos metemos en un lío", porque "en el momento que no haya una mayoría estable aquí ya no se puede hacer lo que se ha hecho hasta ahora, que es planificar".

"Si eso no pasa, ya no podemos sacar presupuestos, ya no podemos sacar leyes, ya no podemos seguir cambiando y reformando Andalucía", ha añadido, al tiempo que ha pedido a sus compañeros de partido "ayuda" para "encarar un futuro mejor con este proyecto que es sólido, confiable y sensato".

Asimismo, el presidente ha defendido el "esfuerzo" del Gobierno de Andalucía por "mejorar" la competitividad, pero ha lamentado "no tener al Ejecutivo central como un gobierno amigo". "No hemos tenido un gobierno que hubiera tenido la complicidad y la sensibilidad de complementar, sino todo lo contrario. Hemos visto cómo se ha hecho un esfuerzo muy importante en ayudar a comunidades autónomas que ya tienen más y eso nos ha limitado bastante nuestro crecimiento".

"Nosotros volaríamos si tuviéramos simplemente las mismas oportunidades que tienen otros territorios de España, que ya conocéis quiénes son y por qué tienen ese trato a favor. Volaríamos, porque a pesar de no tener un gobierno amigo, hemos conseguido que la economía andaluza sea la tercera de España, que sea la vigésima segunda economía de Europa, que hoy Andalucía tenga una economía similar a la que tiene Grecia o superior a la que tiene Hungría".

En este sentido, Moreno ha apuntado que "trabajar es el camino, no hay otro". "Esfuerzo, sacrificio, compromiso y sobre todo coherencia, verdad y serenidad. Nosotros no somos de chillar, somos de hacer. Nosotros no apuntamos o señalamos los problemas, nos ponemos a trabajar. No tenemos varitas mágicas para arreglar todos los problemas, pero trabajamos para conseguir los objetivos e ir resolviendo los problemas".

Por ello, ha insistido en que "no es casualidad" que Andalucía haya 580.000 ocupados más" desde que Gobierna el PP. "Me decían que yo mentía cuando en el año 2018 dije que era capaz de crear 600.000 empleos en Andalucía. Pues siete años después, hemos cumplido ese objetivo".

Por ello, ha asegurado "seguir trabajando" para "dar alegría a los ciudadanos, y ver esa Andalucía alegre, alejada de la confrontación, de concordia, de la libertad y el respeto que es lo que siempre se ha defendido".

INAUGURACIÓN DE LA SEDE COMARCAL DEL CONDADO

De este modo, el presidente de los populares andaluces ha inaugurado en Almonte la nueva sede comarcal del Condado de Huelva. Un proyecto que, como él mismo ha explicado, surge de un plan del comité regional para que las comarcas andaluzas dispongan de un lugar en el que "ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y que estos puedas aportar sus ideas y proyectos".

Así, durante el acto, Moreno ha destacado que Huelva es "una de las provincias con más capacidad de desarrollo económico" y "así lo está demostrando en estos últimos cuatro años donde la provincia de Huelva ha crecido exponencialmente".

"No solamente tiene un turismo cada vez más potente, también una agricultura de alto valor, y podemos decir que Huelva es la capital industrial de Andalucía, ya que hay proyectos industriales por 6.500 millones de euros, no hay ninguna otra que tenga tal nivel de inversión", ha abundado.

Además, aprovechando su paso por Almonte ha destacado el "esfuerzo y el diálogo" para alcanzar el Pacto de Doñana, porque "había un problema" que "afectaba a 14 localidades", toda vez que ha destacado el "alto grado de cumplimiento" que se ha hecho "siempre pensando en los agricultores" y con los que se han reunido "muchas veces" y "se ha hecho un trabajo muy importante para llegar a un acuerdo que fuera razonable, sensato y justo para ellos".

Asimismo, también ha resaltado el "esfuerzo" para iniciar las obras del tercer carril reversible de la carretera entre Almonte y El Rocío con una inversión de 28 millones de euros y con la que "se ha cumplido una demanda de más de 30 años".

Además, Moreno ha vuelto a reclamar al Gobierno central "de una vez por todas", que hagan las infraestructuras hídricas, como la presa de Alcolea, insistiendo en que "si no son capaces, aquí está el Gobierno de Andalucía para que nos cedan las competencias". También ha demandado el Canal de Trigueros, "que tanto tiempo se lleva reclamando y tan necesario es"; la transferencia de los recursos del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir; o diferentes depuradoras.

También ha mencionado los daños que ha ocasionado el tren de borrascas en las playas andaluzas, concretamente, en Matalascañas, y ha lamentado que el Gobierno central "no han hecho ningún arreglo ni han puesto una solución definitiva a las playas".

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que la inauguración de la nueva sede ha coincidido en una jornada "muy importante" para la provincia, porque se ha puesto la primera piedra del Hospital Materno Infantil, y "eso es gracias a un presidente que cree constantemente, día a día, y apuesta por la provincia".

"Juanma Moreno, desde que asumió la presidencia de la Junta de Andalucía, no hay un día que no se acuerde de la provincia de Huelva. Y lo digo porque lo hace. Es decir, todo lo que se comprometió Juanma Moreno cuando cedió a la presidencia de la Junta de Andalucía, a día de hoy, presidente, todo, todo, todo se ha cumplido.

Asimismo, ha señalado que gracias al Gobierno de Moreno están en marcha las obras del tercer carril entre Almonte y El Rocío; la inauguración del Cecopi en la aldea almonteña, el "compromiso firme" con los agricultores de este entorno o la mejora de los centros de salud de La Palma del Condado, Almonte, Villarrasa, o Bollullos Par del Condado.

Por otro lado, la presidente del PP de Almonte, Rocío Trigueros, ha señalado que es "un día muy importante" para el PP, pero "sobre todo para Almonte" porque la sede "no es solo un edificio", sino que "nace con la intención de ser casa para todos los almonteños y almonteñas, un lugar abierto donde cualquier vecino puede entrar, ser escuchado, plantear sus preocupaciones, compartir sus ideas y también sus ilusiones por el futuro de nuestro pueblo".

Además, ha agradecido la presencia del presidente del PP de Andalucía porque "demuestra la importancia que este proyecto tiene para el municipio y para toda la comarca" y es "una muestra clara del compromiso del partido con Almonte y con su futuro".