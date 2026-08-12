La Junta activa la fase de preemergencia por el eclipse y pide que se extienda el horario de salvamento en playas

1110279.1.260.149.20260812123155 Imagen de un eclipse solar - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

NIEBLA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado la activación a las 12,00 horas de este miércoles del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd) en la Fase de Preemergencia, Situación operativa 0, con motivo del eclipse solar ante "posibles grandes concentraciones".

En una atención a los medios en Niebla (Huelva), Sanz ha pedido "precaución" a la ciudadanía para disfrutar del eclipse. En este sentido ha puesto el foco en el cuidado de la vista con el uso de gafas que "estén absolutamente certificadas para esto".

"No se puede utilizar las gafas de sol normales, ni se pueden utilizar anteojos, ni se puede utilizar, solo se puede utilizar una tipología de gafas y además en tiempo mínimo", ha enfatizado en referencia a aquellas que certificadas con la norma ISO 12312-2, con la marca de la CE.

Por otro lado, el vicepresidente primero ha pedido a los ayuntamientos costeros que amplíen el horario de salvamento y seguridad en las playas "una hora, hora y media más tarde" ante la afluencia de público.

"Nos imaginamos que el que vaya a verlo por la playa luego se pegará a un baño, pero hay que entender que a esas horas ya no hay servicio de seguridad en la playa", ha señalado.

En esta línea, ha recordado la alerta de Aemet sobre resaca fuerte de mareas en playas de Cádiz y Huelva. "Antes de bañarse miren siempre la situación de la bandera, porque la bandera puede variar estará en amarilla seguro pero puede variar a roja en cualquier momento y esa resaca es muy peligrosa", ha remarcado.

El momento de mayor riesgo se espera coincidiendo con la pleamar, en torno a las 16,00 horas, y la situación se mantendrá hasta la madrugada del día 13. En la costa occidental de Cádiz y la costa de Huelva al este de Punta Umbría la Junta de Andalucía ha recomendado el izado de bandera amarilla.

La altura de las olas puede llegar a superar el metro y su periodo de recurrencia de 11 a 12 segundos hará que transporten más energía de la que puede apreciarse a simple vista. Este mar de fondo procedente del oeste coincidirá con mareas vivas, con un coeficiente de 100 para la pleamar de la tarde del día 12 y 101 para la madrugada del 13, y con el perfil de verano de las playas, más sensible al oleaje, según la información aportada por el aviso de Aemet.

Conviene evitar espigones, escolleras y otras zonas expuestas al oleaje, así como el uso de colchonetas, flotadores o elementos que puedan ser arrastrados mar adentro.

RIESGO DE INCENDIOS

Asimismo, Sanz ha lanzado una advertencia sobre posibles incendios en el campo durante el evento astronómico. "Con toda la actividad que va a haber en espacios abiertos pues permítanme que pida responsabilidad, concienciación y máxima prudencia dado que las concentraciones de personas en espacios naturales pues no dejan de ser un riesgo para los incendios forestales", ha apostillado.

En zonas forestales está prohibido encender fuego o utilizar barbacoas. Tampoco deben arrojarse colillas, vidrios ni residuos que puedan provocar un incendio.

En Andalucía, según datos del Observatorio Astronómico Nacional (IGN), el eclipse comenzará entre las 19,41 y las 19,43 horas, mientras que el momento de máxima ocultación llegará entre las 20,36 y las 20,39 horas.

Desde la Junta, han recomendado planificar los desplazamientos con antelación ante la posibilidad de retenciones y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y seguridad.

Los vehículos deben detenerse y estacionarse únicamente en zonas habilitadas. Los arcenes, las carreteras y los caminos forestales no son miradores. Es necesario mantener libres las vías y los accesos para permitir el paso de los servicios de emergencia.