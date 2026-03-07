La Junta Arbitral Provincial de Consumo de la Diputación de Huelva admitió 167 solicitudes de arbitraje en 2025

Cartel de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Arbitral Provincial de Consumo de la Diputación de Huelva admitió, a lo largo de 2025, un total de 167 solicitudes de arbitraje a través del procedimiento reglado, siendo 46 de ellas fueron resueltas mediante laudo y 23, a través de mediaciones.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, estas cifras y otros muchos detalles se darán a conocer el próximo jueves, 12 de marzo, en una jornada que, organizada por la Junta Arbitral y con motivo del Día del Consumidor (15 de marzo), se celebrará en el Salón de Plenos de la Diputación con la presencia de diferentes organismos que tienen vinculación con el consumo.

Asimismo, está prevista la participación de técnicos de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), técnicos de los Puntos de Información al Consumidor de la provincia (PIC), asociaciones de consumidores y empresarios, delegación de consumo de la Junta de Andalucía, Presidentes de colegios arbitrales, Cámara de Comercio, representantes de la Universidad de Huelva (UHU), Presidente de la Junta Arbitral Regional de la Dirección General de Consumo y demás entidades dedicadas a esta competencia.

En relación, desde la Junta Arbitral Provincial se presentarán las estadísticas de 2025, que reflejan un gran incremento de las reclamaciones planteadas y resueltas a través del mecanismo de resolución alternativa de conflictos como es el arbitraje de consumo.

Este incremento es debido, entre otros motivos, al cambio en la normativa de regulación del arbitraje, que ha permitido el acercamiento a la ciudadanía en la tramitación de reclamaciones relativas a las compañías eléctricas, "suponiendo este sector una de las principales materias de reclamación".

De esta forma, a lo largo de 2025 se admitieron 167 solicitudes de arbitraje, a través del procedimiento reglado, 46 resueltas mediante laudo, que es una resolución con carácter vinculante y ejecutivo con valor de cosa juzgada, como una sentencia. Además, se realizaron 23 mediaciones. El resto de reclamaciones fueron trasladadas, o archivadas por no aceptación o desistimiento.

Según la institución provincial, en la jornada también se dará a conocer el resultado de una campaña de actualización del censo de empresas adheridas, así como una nueva campaña de adhesión de nuevas empresas.

Del mismo modo, está previsto la realización de un curso de mediación que se realizará a través del departamento de formación de la Diputación, en colaboración con el INAP, impartido por la mediadora del Defensor del Pueblo, y un curso de experto en consumo junto a la Universidad de Huelva (UHU) y su departamento de Títulos Propios. En este curso se abordarán diversas materias como el arbitraje de consumo, las hojas de reclamaciones, y las reclamaciones sectoriales, entre otras cuestiones.

Desde la Junta Arbitral Provincial se quiere también realizar una campaña de información de arbitraje itinerante por la provincia de Huelva, en los diferentes pueblos en los que se demande. Para ello, se pondrán en contacto con los diferentes pueblos de la provincia que requieran esta colaboración para poder difundir el servicio de Consumo y darle la importancia al acto de reclamar los derechos del consumidor.

En la provincia hay actualmente 23 OMIC constituidas y 23 PIC. La Junta Arbitral Provincial pretende realizar nuevos convenios con las PIC, en el que estudiando las necesidades que tienen,se planteen fórmulas de ayudas para que desarrollen las funciones de consumo que tienen los entes locales, que no estén constituidas como OMIC. También se quiere instar a los pueblos en los que no estén constituidos los Puntos de Información, para que los desarrollen.

Por último, desde la Junta Arbitral de Consumo se hace especial hincapié en que el desarrollo de un procedimiento íntegramente virtual ha permitido la cercanía a la ciudadanía. El ciudadano puede mantener un procedimiento cien por cien virtual desde la instancia del arbitraje, a través del formulario de la web de la Diputación de Huelva, en el departamento de consumo, en forma de solicitud de arbitraje, la celebración de una audiencia virtual, incluso de su móvil personal y terminando con un laudo arbitral. Todos los pasos del procedimiento se les notificará electrónicamente.

En suma, desde esta Junta Arbitral Provincial de Consumo de la Diputación se da la opción de elegir al consumidor si opta por la vía presencial o la telemática, siendo esta última opción "mucho más rápida y reúne todos los requisitos de seguridad jurídica que requiere el procedimiento de arbitraje".