Junta lanza mensaje de "tranquilidad" a pacientes oncológicos de Huelva: "aquí nadie pone en peligro la vida de nadie"

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los pacientes oncológicos de la provincia de Huelva con respecto a las listas de espera para intervenciones quirúrgicas señalando que "cuando a una persona hay que operarla" y "no puede ser aquí, va a Sevilla o a donde haya que ir y la operan", apuntado que "aquí nadie pone en peligro la vida de nadie" porque "los profesionales tienen esa capacidad" y "deciden que una persona no puede esperar más días y hacen la derogación oportuna".

Así lo ha manifestado García en Comisión Parlamentaria cuestionada por el parlamentario socialista onubense Enrique Gaviño sobre los pacientes de cáncer operados "fuera de plazo" en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

En este sentido, el parlamentario ha lamentado que estos pacientes, además de su enfermedad, "se encuentran padeciendo una doble carga, la de su enfermedad y la de su sistema sanitario" y ha reprochado a la consejera que diga que "este el es Gobierno que más destina a la sanidad y que más personal ha contratado" cuando "los pacientes se encuentran viviendo situaciones muy doloras".

La consejera ha querido transmitir también "tranquilidad a los andaluces", aseverando que "el criterio profesional está por encima de todo" y cuando "se espera es porque se considera que se puede esperar", pero que "si creen que hay que operar mañana, se hace", toda vez que ha apuntado que el criterio de los profesionales "se respeta", al tiempo que ha afirmado que "Andalucía es muy grande" y cuenta "con muchos quirófanos", por lo que "cuando hay que utilizar otros recursos, se utilizan".

En este sentido, tanto la consejera como el parlamentario han alabado el trabajo de los profesiones del área oncológica del Hospital Juan Ramón Jiménez, al tiempo que Gaviño ha dicho a García que "a los enfermos les duele que durante bastante tiempo se produjeran retrasos en los diagnósticos con la excusa del Covid-19, que se sigue utilizando hoy en día" o que en Huelva "el único densitómetro de la provincia haya estado seis meses estropeados y no se respondiera a su clamor de que se arreglara".

Asimismo, el parlamentario ha lamentado que "se hayan suspendido las mamografías ante la baja de un técnico de este servicio" o que "no se haya podido poner el tratamiento a una persona después de que haya pasado por su oncólogo y haberle dado este el visto bueno para la quimioterapia porque no había espacio para poner una silla más donde ponerla", ha manifestado antes de pedir a la consejera que "no niegue estos hechos".

A este respecto, García ha señalado que "nunca había negado nada". "Ni siquiera cuando el PSOE denunció que los pacientes oncológicos en Huelva, y hablaban de un caso, habían tenido un problema y se tenían que haber marchado a su casa sin el tratamiento de quimioterapia" de forma que ha enfatizado que se dijo "que eso había sido cierto" pero que se explicó que "fue por un error", así como ha apuntado que se reunió con el equipo de oncología del Hospital Juan Ramón Jiménez que "estaban devastados por las declaraciones y por lo que se estaba diciendo en prensa".

"Porque además era una unidad y un servicio que se dedicaba a trabajar en acto único. Es decir, que los pacientes llegaban, los veía el médico, se les realizaban pruebas y se iban con el tratamiento de quimioterapia. Y les molestaba que después del gran esfuerzo que llevaban haciendo durante años, por una información en un periódico se estuviese echando por tierra todo su trabajo", ha lamentado la consejera antes de "agradecer todo su trabajo y esfuerzo" a estos trabajadores.

Con respecto a la suspensión de las mamografías, García ha subrayado que "si una persona se pone enferma" y "no se puede asumir" el trabajo porque se da de baja, "pues tuvieron ese día que suspender las pruebas", apuntando que "eso pasa en muchos sitios en Andalucía" donde "se hacen 500.000 actos diarios", al tiempo que ante el reproche por la avería durante seis meses de densitómetro ha enfatizado que "a Huelva le falta un Pec-Tac desde hace 40 años y lo va a tener ahora" y que "también es para pacientes oncológicos".

Por otra parte, el parlamentario socialista ha manifestado que "dos de cada tres pacientes oncológicos se operan mucho después de lo que era imprescindible y necesario" por lo que "se está poniendo en máximo riesgo su vida" y que es esto es algo que "denuncian los propios profesionales".

Asimismo, ha recriminado que las listas de espera quirúrgicas en Huelva "van tan apretadas que, solo en cirugía general, hay que esperar hasta ocho meses" y en junio de 2021 "había 6.500 personas esperando a operarse" y "de ellas 654 llevaban más de dos meses esperando" y que en junio de 2022 "el número subió a 10.232, un 57% más, de los cuales 1.457 llevan más de dos meses esperando".

Finalmente, la consejera ha respondido subrayado que "todos trabajan para mejorar las condiciones" y que "los profesionales de los sistemas oncológicos en Andalucía son eficientes y responsables", por lo que "aquí nadie pone en peligro la vida de nadie".