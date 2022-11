La Junta señala que las obras de reforma del antiguo edificio de Hacienda en Huelva "no se han parado en ningún momento"

HUELVA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha señalado que la administración andaluza continúa con las obras de reforma del antiguo edificio de Hacienda de la capital, situado en la plaza de la Constitución y que estas obras "no se han parado en ningún momento".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de viviendas en alquiler a precio asequible en Lepe, donde Verano ha señalado que hace una semana "finalizó el pilotaje de siete huecos que quedaban para el tema arqueológico" y que se ha presentado a Cultura "la cota de cimentación bastante alta y al máximo que se podía para que lo aprueben" y "poder empezar a cimentar y seguir la construcción".

"No se ha parado en ningún momento la construcción, porque parte de la construcción es la arqueología y se han estado haciendo distintas muestras, ya que se han encontrado muchísimos restos y Cultura ha decidido finalmente taparlos", ha señalado antes de explicar que esta obra viene reflejada en los Presupuestos de la Junta con "unos 2,5 millones para 2023".

En este punto, Verano ha apuntado que la obra "no tiene fecha de finalización" ya que el edificio "nos lo encontramos abandonado cuando llegamos" con "la obra paralizada" y "se tuvo que resolver el contrato", toda vez que ha señalado que la parte arqueológica "forma parte de una construcción normal de un edificio y, además, público", por lo que "no podemos más que seguir con lo que dictan las normas" y "hacer las consultas previas que no se requiere Cultura y esperar que contesten para seguir con las obras con normalidad".