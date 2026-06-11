Lamentan el "incremento de la violencia" contra la Guardia Civil tras ser "recibidos a tiros" en Punta Umbría (Huelva)

Embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha lamentado la "situación que está soportando Huelva" como "consecuencia de la expansión del narcotráfico" en la provincia, tras el episodio vivido esta madrugada en la zona de Punta Umbría, donde agentes de la Guardia Civil han sido "recibidos a tiros por un grupo de narcotraficantes cuando trataban de impedir un alijo de droga".

Según ha indicado la asociación en una nota, durante la intervención "los delincuentes abrieron fuego contra los guardias", que "se vieron obligados a repeler la agresión, produciéndose un intercambio de disparos", toda vez que subraya que, "a pesar de la violencia del ataque, no hay que lamentar heridos por arma de fuego" entre los agentes participantes en el operativo.

Como consecuencia del enfrentamiento, el vehículo oficial de la Guardia Civil presenta "varios impactos de bala" realizados con armas "de distinto calibre", lo que Jucil considera "una muestra más del nivel de violencia y del salto cualitativo que están protagonizando las organizaciones dedicadas al narcotráfico en Andalucía".

Jucil advierte de que estos hechos "no son un episodio aislado ni fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de años de falta de inversión en medios materiales, escasez de personal y ausencia de una respuesta contundente frente al avance del narcotráfico".

"Hoy estamos hablando de impactos de bala en un vehículo oficial y no tenemos que lamentar compañeros heridos. Pero es cuestión de tiempo que tengamos que volver a hacerlo si no se frena la expansión de esta lacra", concluye la asociación.