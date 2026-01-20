Lepe (Huelva) confirma la muerte de un vecino en el accidente de Adamuz (Córdoba) y declara tres días de luto oficial

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados. - Joaquin Corchero - Europa Press

LEPE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Un vecino de Lepe (Huelva) ha sido identificado entre los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba). Tras confirmarse esta noticia, el Consistorio onubense ha decretado tres días de luto oficial.

El alcalde de Lepe, Adolfo Verano, ha informado en un comunicado difundido en redes sociales y consultado por Europa Press que, durante este período, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se suspenderán todos los actos oficiales previstos.

En este contexto, el primer edil ha expresado todo su "apoyo, cariño y respeto a la familia, amigos y personas cercanas" a la víctima. Asimismo, ha agradecido a los servicios de emergencias, autoridades sanitarias y cuerpos de seguridad por la "profesionalidad, humanidad y cercanía que han mostrado en unas circunstancias tan duras".

Por último, ha subrayado que "el pueblo de Adamuz ha dado un ejemplo de solidaridad y responsabilidad admirable", al tiempo que ha manifestado su "conmoción y profundo" por los hechos.