Libreros andaluces rechazan el libro sobre el Caso Bretón y creen que "la mayoría" no lo va a vender

HUELVA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Libreros, Juan Antonio García Villadeamigo, ha mostrado el rechazo de una gran parte de librerías de la comunidad autónoma a la venta del libro 'El odio', que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos en Córdoba en 2011, toda vez que ha remarcado que "no todo vale" y que, por ello, él personalmente en la suya no solicitará ejemplares para su venta.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press, en la que ha subrayado que se trata de una cuestión que "se ha hablado entre casi todas" y lo que se desprende de ello es "que ninguna de las que hemos hablado lo va a vender".

García Villadeamigo ha remarcado que los libreros "somos humanos" y entienden "el sufrimiento" que ya ha vivido la madre de los pequeños, Ruth Ortiz, por lo que, a su juicio, este libro no tendrá recorrido "en ninguna librería de España", al tiempo que ha indicado que, en cualquier caso, "cada una es libre de escoger".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "no se va a distribuir por prácticamente ninguna librería" y ha remarcado que "ya algunas tienen incluso carteles en los que anuncia que allí no se va a vender". "Personalmente, no he escuchado de ninguna que diga que sí lo va a hacer", ha añadido.

En este sentido, algunas ya se han pronunciado, como el caso de la propietaria de la librería 'Desdémona', Gloria Carrasco, --en Huelva capital--, que ha subrayado que, aunque el libro aparece en su base de datos de peticiones, en este momento se encuentra como "no disponible" pero "sí se puede hacer peticiones para cuándo esté en disponibilidad".

Igualmente, ha remarcado que ella "en ningún caso" lo va a traer a su comercio porque "rechaza frontalmente seguir haciendo daño a esta madre" y cree que ese rechazo es "unánime" porque, además, "ningún ciudadano lo va a comprar". "En Huelva conocemos bien la historia y la ciudadanía no está dispuesta a ello", ha concluido.