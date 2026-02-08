Licitada la rehabilitación y reforma del Museo Minero de Tharsis (Huelva), compuesto por un edificio catalogado como BIC

Archivo - Imagen de archivo del Museo Minero de Tharsis. - EUROPA PRESS ANDALUCÍA - Archivo

THARSIS (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huelva ha licitado la rehabilitación y reforma del Museo Minero de Tharsis en el marco del proyecto 'Territorio Minero', dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, encuadrado en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiados con fondos europeos Next Generation EU. La obra cuenta con una financiación de 359.706 euros (IVA incluido) y contará con cinco meses de ejecución.

Se trata, según recoge la documentación hecha pública, consultada por Europa Press, de un conjunto edificatorio formado por dos edificios, por un lado, el antiguo hospital minero, o casa del médico y, por otro, el hangar ferroviario. Entre ambos edificios se sitúa una primera ampliación del hospital y la ampliación para la conexión del hospital con el hangar. Se trata de una edificación que se encuentra en pleno corazón del casco urbano de Tharsis.

Señala la información que la antigua casa del médico (1947) y su primera ampliación (1957-1986) se encuentran protegidos como Bien de Interés Cultural. Por ello, se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, de la Cuenca Minera de Tharsis-La Zarza. La superficie construida del conjunto es de 738 metros cuadrados.

La documentación subraya que en este museo se exponen "más de 5.000 años de historia minera", centrándose en el periodo industrial de los siglos XIX-XX. En el edificio del antiguo hospital se exponen, en distintas salas, las colecciones de Minerales, Arqueología, Modelos de madera y Útiles y utensilios.

Explica que desde ese edificio al del hangar se llega a través de una rampa, que consta de "una pendiente excesiva" y está destinado a la exposición del ferrocarril. El edificio de unión entre ambos alberga el Archivo Histórico de las Minas de Tharsis y la sala de investigación, taller y guarda de los fondos de arqueología, "teniendo un segundo acceso desde fachada". El hangar se encuentra "elevado con respecto a la cota de acceso al conjunto, con el fin de adaptarse a las pendientes de la parcela, encontrándose a nivel de calle en la fachada trasera".

Así las cosas, la documentación señala que el edificio de la casa del médico y la unión al hangar reproducen el diseño "tradicional" de arquitectura colonial británica "en la zona con huecos recercados, chimenea y el uso de teja cerámica plana, caracterizado por la sencillez arquitectónica", mientras que el hangar se resuelve con "una estética industrial, de bloques de hormigón y chapa, grandes lucernarios en cubierta a modo de sierra y espacios interiores de grandes dimensiones".

Indica el proyecto básico de ejecución que la decisión de intervenir en el edificio "viene motivada por el resultado de las inspecciones realizadas en el mismo", tanto acerca de la conservación del edificio en sí, como de sus instalaciones y que ponen de manifiesto "distintas deficiencias que se pretenden subsanar", toda vez que no modifica la geometría del conjunto.

Las actuaciones proyectadas son de mejoras en las edificaciones y no intervienen sobre la estructura del edificio, "incrementando la altura de la cubierta completa de la casa del médico", la primera ampliación y el edificio de unión, en aproximadamente diez centímetros para incorporar aislamiento térmico e impermeabilización a la cubierta del conjunto.

Asimismo, señala que no interviene en la cubierta del hangar y que en el interior se incrementará el volumen de dos salas con la retirada del falso techo interior "para la visualización de la cubierta de madera, que se dejará vista".

El objetivo de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) es transformar y modernizar el sector turístico mediante actuaciones vinculadas a la transición verde, la eficiencia energética, la digitalización y la mejora de la competitividad, contribuyendo a un modelo turístico más sostenible, resiliente y equilibrado en el territorio.