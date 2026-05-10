Licitados los trabajos localización de fosas comunes en el antiguo cementerio de La Palma del Condado (Huelva)

Imagen de una fosa común en la provincia de Huelva. - Eduardo Briones - Europa Press

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) ha licitado los trabajos localización y delimitación de fosas comunes en el antiguo cementerio del municipio, en el marco del 'VI Plan de Recuperación de Memoria Democrática 2025-2026', para lo que cuenta con una inversión de 20.000 euros (IVA incluido) de las subvenciones que concede el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y se articulan a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Según recoge la documentación, consultada por Europa Press, la actuación comprende solo la investigación y localización de fosas comunes en el antiguo cementerio, que actualmente es zona verde, tras lo que se espera realizar, en próxima convocatoria de subvención, la exhumación de las citadas fosas comunes del periodo de la Guerra Civil que puedan encontrarse en la zona.

Señala el Ayuntamiento que actualmente "no se concreta la ubicación exacta", por lo que "será necesario un estudio previo basado en investigación documental y recogida de testimonios orales" con el objetivo final de la localización de las fosas, con "el fin de proteger los restos humanos".

Para conocer con "la mayor exactitud posible" la identidad de la persona desaparecida, la historia del caso y el contexto histórico local, para lo que se contará con la colaboración de documentalistas, entrevistadores y psicólogos. De este modo, en esta fase se desarrollarán los trabajos de estudio, indagación e investigación histórica: búsqueda, compilación, procesamiento y análisis de la información existente relativa a la localización de la fosa.

Indica la documentación que las solicitudes de familiares y de personas que quieran aportar información constituyen "el punto de partida" para iniciar el proceso de investigación, para lo cual "se requerirá a los interesados la información correspondiente a sus datos personales, los datos relativos a la persona desaparecida y al lugar de enterramiento, fecha, circunstancias", y "si es posible, la aportación de fotografías, documentos, objetos etc".

La Ley de Memoria Democrática (20/2022, de 19 de octubre), tiene como objetivos reconocer a "quienes padecieron persecución o violencia", por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.

Así, la finalidad es "promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva", adoptar medidas complementarias destinadas a "suprimir elementos de división entre la ciudadanía" y promover "lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales".

Según los datos de la Junta de Andalucía, este municipio cuenta con dos fosas comunes y, en total, se estima que ambas podrían tener restos de 301 víctimas lo que, de ser así, supondría que sería una de las mayores de la provincia. Señala la administración andaluza que la fosa de este municipio onubense constituye "un vestigio de la represión franquista sobre un pueblo que en 1936 contaba con 8.000 habitantes aproximadamente, de los cuales fueron asesinados entre 300 y 400", según las investigaciones. Muchos eran de La Palma, aunque también de otros pueblos cercanos como Bonares, Manzanilla, Aznalcóllar y Escacena.