Licitan por 12,2 millones de euros la rehabilitación del firme de la A-49 entre Cartaya y Lepe (Huelva)

Archivo - Tramo de la A-49 objeto de la licitación. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha sacado a licitación la rehabilitación del firme en la autovía A-49 entre Cartaya y Lepe (Huelva) por 12,3 millones de euros.

Según indica el proyecto, consultado por Europa Press, el objeto del contrato afecta a los puntos kilométricos 99+730 y 116+210 en la provincia de Huelva, siendo extensivas también a los ramales de enlace existentes a lo largo del tramo de proyecto. De este modo, el presupuesto de la licitación es de 12,2 millones de euros (sin IVA) y las empresas tienen hasta el 24 de noviembre para presentar sus ofertas.

Según señala el Ministerio, el tramo de la autovía A-49 entre Huelva y Portugal entró en servicio en el año 2001. El firme adoptado es de tipo semiflexible, compuesto por mezclas bituminosas de espesor variable entre 22 y 30cm sobre subbase de zahorra artificial (25cm de espesor).

Desde su año de puesta en servicio, el tramo de autovía ha sido objeto de "varias actuaciones en materia de refuerzo y mejora del firme", siendo las más relevantes las efectuadas entre diciembre de 2017 y febrero de 2022, donde se procede a la sustitución de la capa de rodadura original (pa-12) por mezclas bituminosas del tipo AC16 y AC22 surf.

La sección transversal de la autovía consta de dos calzadas separadas por una mediana dotada de plantaciones y cuneta revestida longitudinal. Cada calzada cuenta con dos carriles de 3,50 metros de anchura, arcén exterior de 2,50 metros (con alguna excepción) y arcén interior de 1,50 metros. La categoría de tráfico pesado en el año actual (2.025) es T1.

No obstante, el Ministerio subraya que en los últimos años el estado del firme de la autovía ha sufrido "un importante deterioro, tanto superficial como estructural en algunos tramos localizados". En relación con su estado funcional, la regularidad longitudinal de la vía "ha empeorado significativamente".

"Si bien en torno a la mitad de la longitud de la autovía conserva un IRI por debajo de 2 m/km, el resto del trazado supera de forma moderada ese valor. En este sentido, conviene tener en cuenta el efecto negativo de los deterioros superficiales en la regularidad de la vía", indica la memoria.

Además, las calzadas del tronco presentan "gran número de fisuras longitudinales y transversales, fisura en malla con cuarteos y piel de cocodrilo, descarnaduras con pérdida de áridos, baches, zonas con deformaciones notables, etc.".

Por tanto, las obras definidas en el presente Proyecto de Construcción se corresponden con la rehabilitación superficial y estructural del firme de la Autovía A-49 en el tramo comprendido entre los PP.KK. 99+730 y 116+210 -dentro de la provincia de Huelva-, así como de los ramales de enlace existentes a lo largo del citado tramo.

Igualmente, se diseña la reposición de las marcas viales y elementos de balizamiento afectados por las obras de afirmado, la reposición de espiras de las estaciones de aforo existentes en el tramo y la reposición de juntas de dilatación de tipo elástico en tableros de puentes. También se contempla la reposición de los caminos de servicio adyacentes a la autovía con material procedente del fresado del firme.

APUESTA POR LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 82 millones de euros desde junio de 2018, en la provincia de Huelva.

En este contexto, cabe señalar que en septiembre, el Consejo de Ministros también autorizó destinar otros 14,5 millones de euros para un contrato de conservación de 195 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Huelva. Además, el Ministerio trabaja para la rehabilitación de diversos puntos de las autovías A-49, A-4 y A-66 en las provincias de Huelva y Sevilla, dañados por las intensas lluvias del pasado mes de marzo, para lo que se han destinado 4,8 millones de euros.