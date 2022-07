Limón destaca que "no haya que lamentar daños personales" por los incendios en una "dura" jornada de lunes en Huelva

La presienta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, y el primer teniente de alcalde de Almonte, Jose Miguel Espina, en el Puesto de Mando Avanzado de Bonares. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

BONARES (HUELVA), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Huelva y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, María Eugenia Limón, ha destacado este martes que "no haya habido que lamentar daños personales" en la "dura" y "preocupante" jornada del lunes, ya que se dieron "varios conatos de incendio" por diferentes puntos de la provincia, destacando principalmente los desarrollados en Bonares --que se extendió a Rociana del Condado-- y Almonte.

Así, Limón ha destacado la colaboración y coordinación entre las instituciones para luchar contra el fuego, de forma que desde el Consorcio Provincial trabajan en la zona 19 bomberos de tres parques diferentes para "cercar el fuego, que iba creciendo a con velocidad debido a las rachas de viento de la tarde".

De la misma manera, la presidenta de la Diputación ha insistido en la necesidad de "seguir trabajando en la concienciación y en la sensibilización", así como en los trabajos de prevención que "hay que seguir haciendo para no encontrarnos con esta situación verano tras verano", toda vez que ha agradecido a los alcaldes de los pueblos afectados --Almonte, Bonares y Rociana del Condado-- el "maravilloso trabajo que realizaron en la jornada de ayer, una jornada intensa en la que tuvieron que activar los planes de emergencia de sus municipios".

En este sentido, ha explicado que, debido a la velocidad del viento, "el fuego se acercaba a las casas más próximas a Almonte", motivo por el que la Junta activó el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca), toda vez que ha subrayado que "afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales".

Limón ha destacado su deseo de que "pare el viento" para que los efectivos desplegados por el territorio para combatir el incendio "puedan cercarlo para que no evolucione y no vaya a más" y "no tengamos que lamentar más consecuencias naturales, personales o de otra índole como en otras ocasiones se ha sufrido en la provincia de Huelva", al tiempo que ha explicado que, de momento, no se puede dar una estimación de las hectáreas afectadas.