Limón (PSOE Huelva) afirma que los resultados de la elecciones autonómicas "no son extrapolables a las municipales"

La secretaria general del PSOE de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón. - EUROPA PRESS

HUELVA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, ha asegurado que los resultados de las últimas elecciones autonómicas andaluzas "no son para nada extrapolables a las municipales". En este sentido, ha advertido que "si alguien del PP se cree" que se va a repetir el mismo escenario en los comicios locales, "es que de elecciones entiende muy poco".

En una entrevista concedida a Europa Press, Limón ha defendido la "singularidad" de los comicios locales, argumentando que una cita con las urnas a nivel municipal "va en función del candidato o la candidata, de la cercanía, del proyecto de pueblo que tenga, del nivel de liderazgo y de conocimiento que tenga en el municipio". A su juicio, estos constituyen "factores totalmente diferentes" a los que valora la ciudadanía a la hora de elegir a su alcalde o alcaldesa.

Bajo esta premisa, la líder de los socialistas onubenses ha ratificado su intención de volver a encabezar la candidatura en su municipio. "Por mi parte, claro que sí que voy a concurrir a las elecciones municipales", ha anunciado antes de destacar que dispone de un "proyecto claro de pueblo" y un firme "compromiso" con sus vecinos.

Su objetivo, según ha explicado, es pedir "nuevamente su confianza para seguir desarrollando todas esas políticas" orientadas a consolidar un municipio "emprendedor, moderno, solidario y que está a la vanguardia de todo con propuestas e iniciativas que hacen que San Bartolomé sea diferente".

Cuestionada por el apoyo de los socialistas onubenses para su continuidad al frente de la dirección provincial del partido, Limón ha valorado la "estabilidad orgánica" del PSOE de Huelva.

"Como bien sabéis, fui elegida por más del 90% de los compañeros y compañeras y ahora mismo tenemos una estructura sólida, unida, trabajando por una provincia vertebrada y sobre todo en la defensa de los servicios públicos", ha remarcado antes de destacar que este es el "principal objetivo" sobre el que la formación va a continuar trabajando "de manera cohesionada".

En cuanto al análisis del escenario andaluz tras la elecciones del pasado 17 de mayo, Limón ha reiterado que el PSOE "asume" el mandato de las urnas. "Ya lo dijimos en su momento; nosotros aceptamos los resultados que nos ha trasladado la ciudadanía en las elecciones autonómicas a la Junta de Andalucía, que es que estemos en la oposición", ha manifestado.

No obstante, la líder de los socialistas onubenses ha abundado en que la formación se encuentra inmersa en una fase de "autocrítica" interna para redefinir su estrategia de cara al futuro. "Hemos estado viendo el modelo de campaña que hay que hacer, el cómo llegar a la ciudadanía y todo ese tipo de cosas se están trabajando desde el interior del partido, lo cual creo que es muy razonable", ha apuntado.

Sin embargo, también ha trasladado una invitación a la "reflexión" al conjunto de la ciudadanía onubense porque "las elecciones pasan y después son cuatro años muy duros". Para Limón, el nuevo panorama político tras las autonómicas "no ha traído nada nuevo a Huelva" ya que la provincia "continúa con 120 camas de hospitales menos para el verano y menos médicos contratados".

"Esto nos tiene que hacer reflexionar", ha proseguido Limón, que ha aludido también a la situación de la dependencia en la comunidad autónoma. "Tenemos que seguir aguantando que, por ejemplo, más de 2.200 andaluces se queden sin recibir la dependencia. Al final, estos son datos objetivos con los que la ciudadanía se tiene que quedar y con los que ahora, durante cuatro años, tenemos que apechugar, como se dice en mi pueblo, porque no nos queda más remedio", ha concluido.