La llegada de las temporeras marroquíes a la campaña de Huelva se reactivará la semana que viene tras el temporal

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias de Huelva han informado este martes de que, tras el tren de borrascas, la semana que viene se reactivará la llegada de las temporeras marroquíes que acuden a la provincia onubense a trabajar en la campaña de los frutos rojos, cuyos campos han sufrido además daños por las intensas lluvias y los fuertes vientos. Por ello, el sector ha destacado que necesitarán también mano de obra adicional que ayude a reparar los problemas generados en los túneles de plásticos de las plantaciones.

Así lo ha indicado el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, en rueda de prensa para la presentación de la campaña 'Yo como fresas de Huelva', y lo han confirmado desde Freshuelva y Asaja Huelva a Europa Press. "Ahora mismo estamos en 4.000 o 5.000 personas que tenían que estar aquí y no han podido venir" y si "para la semana que viene no se montase ningún ferry, estaríamos hablando ya de una cifra elevada de 6.000 o 7.000 personas que se han quedado en Marruecos y no están en la provincia de Huelva", ha explicado Piedra.

En este sentido, desde Asaja han explicado que, aunque se ha abierto el tráfico marítimo, la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las Competencias (Anapec) de Marruecos ha pedido que se dejen unos días para que la situación vuelva a la normalidad en el país africano, donde también hay muchos daños por los temporales, como carreteras cortadas, personas desalojadas, e incluso algunas de las trabajadoras han perdido pertenecías, entre las que se incluyen documentación, pasaporte o la tarjeta TIE, que se le da desde España dentro de la orden Gecco.

Preguntado al respecto, el secretario general de UPA Huelva ha mostrado la "solidaridad" del sector hacia los problemas que están teniendo "las personas que están sufriendo en primera persona estas inundaciones en Marruecos", toda vez que ha explicado que desde Anapec han pedido "paciencia" tras un "tapón de 15 días" en los que no han podido venir las trabajadores y ha señalado que "la semana que viene van a intentar a ver si el llamamiento se puede hacer por zona".

"Es decir, si en la zona sur no ha llovido y no tienen problema, que vengan esa gente mientras que se recupera la zona norte, porque creo que la más afectada es Larache, la zona más cercana a España. Eso es un problema, en primer lugar, para las personas que están allí, que no pueden trabajar, encima tienen una desgracia de perder su casa y no pueden venir a España a ganar un sueldo y, en segundo lugar, para los agricultores, que tenemos un problema añadido porque necesitamos ahora mano de obra para reponer los daños ocasionados por el temporal, si el viento nos deja", ha manifestado.

Con respecto a los temporales, las organizaciones agrarias se han referido a los daños en los cultivos y a la pérdida de fruta, motivo por el que la recolección es mucho menor en esta fecha que en años anteriores. "Se ha recolectado la mitad de lo que se tendía que haber recolectado", ha explicado Piedra, porque "la fresa necesita horas de luz y tenemos todo lo contrario", al tiempo que se ha remarcado que la fresa no tiene problemas de calidad. "Y por eso tenemos que hablar hacia afuera de Huelva de que esto es un producto sano, seguro, sostenible, que tiene calidad, que genera puestos de trabajo", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que "es muy grave la situación, pero es grave económicamente, no de calidad, de calidad la fruta es excepcional", ha remarcado Piedra, que ha apuntado a los daños en los plásticos en producciones de diferentes municipios entre sus asociados en Palos de la Frontera, Moguer y Cartaya.

Por su parte, desde Freshuelva han explicado que los daños se han centrado sobre todo en fincas de Almonte y Lucena del Puerto, así como han señalado que aún se encuentran evaluándolos porque, al producirse un tren de borrascas, se ha caído mucha infraestructura y se están haciendo "peritaciones sobre peritaciones", así como hay fresa que se está recogiendo que no se puede vender.

Se trata, según han añadido desde Freshuelva, de una situación "que van a sufrir a todos, al producto, que no puede recolectar, a los trabajadores, que tampoco pueden hacer su labor, a las comercializadoras, que no pueden enviarlas y al consumidor".