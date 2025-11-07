Loles López critica que el Gobierno niegue "nuevamente" en mesa sectorial que Andalucía sea reconocida como frontera Sur

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha criticado este viernes que el Gobierno haya negado "nuevamente" a Andalucía la condición de frontera sur, ya que se ha planteado esta reclmación durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y "la respuesta del Ejecutivo ha sido el silencio".

A pregunta de los periodistas durante una visita al inicio de las obras del tercer carril de la carretera entre Almonte y El Rocío (A-483), López ha explicado que el objeto de la conferencia sectorial que se ha celebrado este viernes ha sido el reparto de fondos para las comunidades que tienen sobrecarga o hacen un sobreesfuerzo en el acogimiento de los niños.

Al respecto, la consejera ha explicado que se han repartido los fondos para Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias y "Andalucía es solidaria y ha votado a favor".

No obstante, ha asegurado que la Junta también ha reclamado que "se reconozca el sobreesfuerzo que hace Andalucía". "Que se nos reconozca que somos frontera sur y que todas las semanas llegan a nuestras costas cayucos donde vienen niños y sobre todo que se nos reconozca que eso 690 niños que nos colaron por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad y sobre los que no quieren saber absolutamente nada".

"Y a todo esto que hemos planteado, una vez más la respuesta ha sido el silencio. Esta es la política migratoria que tiene el gobierno de España", ha finalizado.