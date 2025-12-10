Maíllo (Por Andalucía) sobre Alcolea: "Primero hay que garantizar que el agua almacenada sea salubre"

Archivo - Presa de Alcolea (Huelva). - HUELVA RIEGA - Archivo

HUELVA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la Coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha señalado que antes de reiniciar la obra de la presa de Alcolea, en Huelva, "hay que garantizar que el agua que se vaya a embalsar sea agua sana" porque "aún no está garantizado".

A pregunta de los periodistas tras una reunión con la junta directiva de la Asociación Onubense Contra el Cáncer de Mama en Huelva sobre la "necesidad" de la presa de Alcolea, Maíllo ha insistido en que "no se puede hacer la casa por el tejado".

Al respecto, ha subrayado que es consciente de que "hay necesidad de agua embalsada, pero sobre todo hay necesidad de no hacer una obra de embalse sin tener la garantía de la calidad de salubridad del agua para después no perder los efectos beneficiosos del mismo".

"Yo creo que hay que ser sensato y lo que tenemos que garantizar es lo que no está todavía, que es conocer la calidad de salubridad del agua", ha señalado.