Maíllo señala que Alcolea (Huelva) "debe tener garantías de salubridad" para "no generar expectativas falsas"

Archivo - Presa de Alcolea (Huelva). - HUELVA RIEGA - Archivo

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha señalado este miércoles que la finalización de la presa de Alcolea en Huelva "debe tener las garantías de salubridad necesarias" para "no generar expectativas falsas".

A pregunta de los periodistas sobre la finalización de Alcolea, en una intervención a medios previa a un encuentro con el Colegio de Trabajo Social, Maíllo ha indicado que "las condiciones de cualquier tipo de obra que tengan una finalidad, como puede ser la presa de Alcolea, "tienen que tener la garantía de salubridad para no generar expectativas falsas".

Por ello, ha insistido en que "cuando se garantice que el agua es salubre" y que "puede servir para los fines para los que se construye la presa, entonces se empezará la casa por los cimientos, no por el tejado".

"Tengo la sensación de que se está construyendo un discurso en el que se quiere empezar la casa por el tejado. Es decir, se quiere hacer primero el puente sin que haya río. En este caso, hacer una presa sin que haya garantía de salubridad de las condiciones del agua que se va a embalsar", ha abundado.

De este modo, el candidato de Por Andalucía ha reiterado que "hay que ser un poco prudentes" para que "se garantice primero la salubridad y las condiciones de salud del agua", y "una vez que eso se plantee y con esa garantía, entonces se aborde la obra necesaria o no".

"Lo que no se puede decir es que se hagan obras para generar unas expectativas que solamente van a provocar absoluta frustración en caso de que no abordemos una garantía de salubridad del agua que se pudiera envasar", ha finalizado.