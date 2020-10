La manifestación sanitaria del domingo reivindicará las infraestructuras y "medios" para combatir la pandemia en Huelva

HUELVA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada este domingo a las 12,00 horas por la nueva plataforma 'Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad' (Ousapc) busca con la misma reivindicar las infraestructuras sanitarias "que le faltan a la provincia", así como más medios para combatir la pandemia del covid-19 porque "todo está relacionado".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el coordinador de la plataforma y presidente de la asociación 'Huelva, por una sanidad digna', Diego Mora, que ha destacado que en la provincia hay "unas reivindicaciones históricas que nunca se han atendido por completo" y que "ahora que el sistema sanitario y la Atención Primaria tenían que ser más fuertes que nunca, se ha visto que estas deficiencias son mayores de lo que se pensaba".

Por esto, considera que está todo "interconectado" ya que "el manejo de la pandemia podría haber sido mejor si Huelva hubiera tenido unas infraestructuras más adecuadas a lo que le corresponde como provincia".

En este punto, ha señalado que el número de camas de UCI es uno de los "indicadores" de la situación y que en Huelva "hay seis camas por cada 100.000 habitantes, mientras que en España la media son nueve y en Alemania, que la mortalidad es mucho menor que aquí, son 34", por lo que en la provincia hay "una capacidad de UCI muy pequeña".

De este modo, ha apuntado que la Atención Primaria, que es "la base de la lucha contra la pandemia" tiene "unos déficit en Andalucía y en Huelva en concreto que, ni han solucionado cuando empezó la reivindicación hace años ni en estos seis meses que han tenido para prepararla para la segunda ola".

Mora ha señalado que el 45 por ciento de los que terminan la especialidad en Medicina de Familia alrededor del verano "optan por cambiarse de provincia o de comunidad e incluso de país" porque "las condiciones laborales siguen siendo tan penosas o más como eran antes de la pandemia" ya que "nadie ha hecho caso a las reivindicaciones históricas de la provincia y eso se traduce en la respuesta a la pandemia".

Otro de los ejemplos que señala Mora es que "el Hospital Infanta Elena lo han dejado prácticamente desmantelado tras la desfusión y toda la atención recae sobre el Juan Ramón Jiménez, que tradicionalmente se satura en invierno cuando empiezan las enfermedades respiratorias como la gripe y este año se suma la pandemia" por lo que cree que el colapso "será evidente".

En este contexto, Mora ha apuntado que una de las reivindicaciones históricas que podría haber ayudado a "paliar" la situación por el covid es que el Chare de Lepe "estuviera funcionando ya y se pudiera atender a la población de la zona en el mismo", de modo que los hospitales de la capital "se saturan menos y habría más armas para luchar contra la pandemia", por lo que, subraya, "todas las reivindicaciones históricas tienen reflejo en cómo se puede manejar la pandemia".

"Si tuviéramos una Atención Primaria de calidad y unas camas adecuadas a nuestra población en UCI y unos chares abiertos como tienen en todas las provincias de Andalucía, posiblemente la sobrecargas de los hospitales de la capital hubiesen sido menos y sus recursos para luchar contra la pandemia, mayores" ya que "poca gente sabe que durante la primera ola, en camas de UCI estuvimos a muy poco del colapso", ha destacado Mora.

Este colapso, según el coordinador de la plataforma no se produjo "porque durante la cuarentena la gente no salió y hubo menos accidentes de tráfico y, por tanto, menos politraumatismos en la UCI, menos hemorragias cerebrales y menos accidentes en general", por lo que se pudo "invadir las UCI con enfermos covid", al tiempo que ha señalado que en esta segunda ola "nos coge con una UCI que está casi al cien por cien de su capacidad con enfermos que no son de coronavirus".

Por esto, se ha preguntado "qué se podrá hacer con los enfermos covid cuando empiecen a aumentar peligrosamente, donde se van a meter o donde se va a meter a los enfermos de UCI no covid" por lo que reivindican "más camas de UCI y más personal para la misma".

"La atención a la pandemia depende tanto de los recursos y estos son tan pobres en Huelva y los llevamos reivindicando desde hace tantos años que por eso salimos", ha subrayado.

ASISTENCIA Y SEGURIDAD EN LA MANIFESTACIÓN

En cuanto a la asistencia a la manifestación, Mora ha apuntado que no esperan una asistencia masiva por el tiempo y por "el miedo que hay en la calle, con razón", motivo por el que no han hecho una gran campaña.

En este punto, ha incidido en que lo que quieren es que la Junta escuche sus reivindicaciones y que vean que van "a seguir luchando" porque son "conscientes de los déficit de Huelva en materia sanitaria".

De este modo, ha reseñado que "por desgracia en Huelva no se respeta la igualdad sanitaria que recoge la constitución y, en España y Andalucía, sigue dependiendo del código postal que pone en tu buzón", a la par que ha remarcado que en pleno siglo XXI es "difícil de concebir que un niño tenga que ir a Sevilla a operarse de una apendicitis". "Esto se comenzó a reivindicar hace cinco años y tenemos que seguir llevando a los niños a operar a Sevilla".

Con respecto al momento de la movilización (cuando hay más contagios en Huelva), Mora ha apuntado que es "precisamente porque la respuesta al coronavirus depende de las infraestructuras" y que "cuando se pensaba que alguien se iba a poner las pilas tras la primera oleada e iba a proporcionar armas a Huelva para luchar mejor contra la pandemia, pues resulta que no" y ha puesto de ejemplo que en Sevilla "van a abrir un hospital militar que cuesta muchos miles de euros y a Huelva le dan 40.000 euros para ampliar un poco la UCI".

También ha criticado que "nadie" asuma lo que cueste asfaltar lo que queda para abrir el chare de Lepe "que sigue igual de cerrado que hace cuatro años y desmantelado" y la provincia "necesita herramientas para luchar contra la pandemia".

"Huelva tiene que gritar el doble que cualquier otro sitio para que le hagan caso, por eso precisamente ahora se hace esta movilización", ha mantenido, al tiempo que ha apuntado que les hubiera gustado hacerlo "con un poco más de tranquilidad, con menos incidencia y más libertad para salir a la calle", pero creen que es "el momento" porque "sino no a Huelva no se le va a oír y va a seguir siendo la marginada de Andalucía".

Para la manifestación, la plataforma tiene previsto que se organice por tramos con filas separadas más de metro y medio cada una y con voluntarios a ambos lados de la misma con la intención de controlar que se cumpla con la distancia, que todos lleven mascarillas y que no haya ningún incidente. Por ello, van a "extremar las medidas" porque "ante todo lo más importante es la seguridad de la gente".