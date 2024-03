María Eugenia Limón (PSOE) alienta y anima en Huelva al Movimiento Feminista para que "nunca se rinda"

HUELVA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, ha dicho este viernes, en el transcurso de la manifestación que con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, se ha celebrado en Huelva, que las mujeres "estamos más fuertes y mejor posicionadas que nunca, muestra de ello es la fortaleza que estamos demostrando con esta gran afluencia de personas que han acudido a la llamada del Movimiento Feminista, miles de mujeres y también muchos hombres que se unen a nuestras reivindicaciones, tiñendo de morado las calles y plazas de Huelva".

La líder de los socialistas onubenses ha querido dar un mensaje positivo en este día tan importante para la lucha por la igualdad y ha señalado que la fecha tiene un significado muy importante y "como socialista quiero alentar y animar a todo el Movimiento Feminista de Huelva para que nunca se rinda en su lucha y trabajo constante por los derechos de las mujeres, y pregonar el compromiso que nos une con tantas y tantas mujeres que llevan décadas luchando para que nuestros derechos sean reconocidos y la igualdad real sea eso, una realidad en nuestra sociedad actual, porque sin ella no hay avance posible".

Pero, lamentablemente, la secretaria general ha tenido que lanzar una crítica al Gobierno del PP en la Junta, "porque se ve claramente la falta de respeto de Moreno Bonilla con las mujeres, dejando patente la capa de invisibilidad bajo la que oculta su incompetencia". Por eso, ha dicho, "no nos creemos el compromiso del presidente de la Junta con la igualdad. Cualquier asimilación con otras campañas responde a la mala conciencia o que no quieren hablar del fondo de la cuestión".

Desde que accedió a la Presidencia de la Junta hace cinco años, sus políticas "han dejado al descubierto un Gobierno que no siente empatía ninguna con las cuestiones que tienen que ver con el bienestar de la gente, no es que no crea en la igualdad ni en las mujeres, es que no cree en la importancia de la sanidad y la educación públicas, como tampoco cree en la dependencia. Todo lo que suene a servicios públicos parece darle grima".

Una muestra de su "desprecio" hacia las políticas destinadas al bienestar de la población femenina es, según ha manifestado la secretaria general, "su veto a la declaración institucional sobre el 8M, ahí es donde se percibe su sesgo machista, se viste de feminista con palabrería facilona, pero en el fondo lleva años machacando los derechos de las mujeres. Se le cae la careta cada día con esa falsedad y esa hipocresía que se perciben cuando en sus discursos habla de los derechos de las mujeres, en los que, sin duda, no cree".

Además, como ha recordado y lamentado María Eugenia Limón, "se ha cargado las asociaciones de mujeres que suponen en muchos casos el único apoyo de mujeres víctimas de violencia de género". Pero, por el contrario, "entrega 1,7 millones a asociaciones antiabortistas --ha añadido-- que hostigan y amedrentan a las mujeres que acuden legalmente a interrumpir su embarazo a una clínica". También ha aludido la senadora a "cómo acabó con la formación a mujeres víctimas de violencia que garantizaba que tuvieran un mínimo ingreso".

La realidad que se esconde detrás de la propaganda que emana del Gobierno del PP en la Junta es que "no ha ejecutado el 45% del programa contra la violencia de género, 15 millones de euros, a la par que ha recortado 14 millones de euros en estas políticas. Mientras, el Gobierno de España ha pasado de 0,9 a 14,4 millones para Andalucía".

Como colofón a todos los despropósitos que la secretaria general ha relatado, Moreno Bonilla ha impulsado "a toda prisa" la aprobación de un "grave recorte sin precedentes en igualdad con el decreto de simplificación administrativa, transformando un BOJA morado en otro en negro al eliminar las auditorias de género o los informes de impacto de la Cámara de Cuentas".

Por todo ello, Limón ha remarcado que el presidente de la Junta ha "intentado ocultar sus políticas antifeministas durante todos estos años de gobierno con campañas de publicidad, mientras desde su Gobierno se presentan medidas de segunda mano ante el 8M, que volverán a meter en un armario hasta el año que viene, porque su feminismo es claramente de temporada. La igualdad no pasa por su mejor momento y el responsable es Moreno Bonilla, pero no nos vamos a rendir nunca", ha terminado.