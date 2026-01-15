Márquez afirma que las mujeres de Amama "no están solas" y que el PSOE llegará "hasta el final" para "saber la verdad"

Concentración en Almonte por el cribado del cáncer de mama y la sanidad pública. - PSOE DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A y parlamentaria andaluza, María Márquez, ha afirmado este jueves que su formación "no va a dejar solas" a las mujeres de la Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) "porque son muchísimas las que están sufriendo este drama" y van a llegar "hasta el final" para "saber la verdad, qué es lo que ha pasado" y conseguir que "esto no vuelva a pasar".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Almonte (Huelva), durante concentración convocada "contra los errores en el cribado del cáncer de mama y por la sanidad pública", en la que Márquez ha subrayado la "valentía" de estas mujeres que "está hoy aquí, poniéndose delante de las cámaras" para "contar el sufrimiento que están padeciendo en sus casas", criticando que "encima reciban el trato vejatorio de los representantes públicos de los que gobiernan Andalucía" que "dicen que son unas mentirosas que están manipulando los datos y que el tema está ya archivado y olvidado".

"Mentira, el tema está en los juzgados y el Gobierno de Juanma Moreno está investigado por semejante negligencia criminal con estas mujeres que están aquí contando con nombres y apellidos lo que les ha pasado, que se han levantado de la cama para decir hoy, aquí, lo que es verdad y justo. Personas que están luchando contra un cáncer, que sacan fuerza de donde no la tiene para pelear contra semejante enfermedad y que deciden de manera solidaria y generosa, asociarse, agruparse en una asociación como Amama, para acompaña otras mujeres", ha enfatizado.

La socialista ha destacado que las afectadas "tienen a muchos partidos políticos" como el PSOE y a "cantidad de gente que están con ellas en la sociedad organizada, asociaciones, entidades, gente que está sufriendo también el drama del cáncer". "No las vamos a dejar solas y vamos a llegar hasta el final", ha remarcado.

Al respecto, ha destacado que hay que poner en "el escaparate de la opinión pública el drama que están sufriendo" porque "tienen rostro, nombres y apellidos" y "te destroza por dentro" que "tantas mujeres en Andalucía" estén sufriendo "por la mala gestión de la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma y por la privatización de la sanidad" mientras que Amama "está siendo perseguida y señalada por el Gobierno de la Junta".

"No vamos a consentir que las sigan insultando, amenazando y persiguiendo de la manera que lo está haciendo el gobierno de Juanma Moreno. La sanidad pública está destrozada, forma parte de una política de privatización que ha destrozado lo más sagrado, lo más importante que teníamos, que era la sanidad pública en Andalucía para proteger y salvar nuestra vida. Y esto se traduce en que aquí hay mujeres que están luchando contra un cáncer que se podía haber cogido a tiempo", ha añadido.

María Márquez, parlamentaria por el PSOE de Huelva, ha manifestado que en la provincia onubense "también lo hemos vivido, cuando en verano nos llamaba la gente desconsolada diciendo que le tocaba ponerse el tratamiento de quimioterapia y que no se lo ponían por falta de sillas". A este respecto, se ha preguntado "dónde se ha visto eso" y "qué gobierno decente no es capaz de remangarse, de mirar a la gente a la cara y de solucionar los problemas de estas mujeres" porque "estamos hablando de vidas".

La socialista se ha referido a una de las afectadas, Anabel Cano, quien ha estado presente en la concentración y que "forma parte de esta asociación" y es "una de las mujeres que ha tenido la valentía de ponerse ante los medios de comunicación, contar su drama y ponerle voz a tantas mujeres". "Gracias a Anabel y a todas las que están aquí están salvando vidas. Anabel gritaba en el Parlamento de Andalucía hace unas semana a Moreno y le dijo, te voté y me has arruinado la vida".

"Y esas palabras les aseguro que siguen resonando en el Parlamento de Andalucía y espero que resuenen en la conciencia del presidente que tenemos los andaluces y las andaluzas. Porque no se puede consentir. Queremos saber la verdad, queremos saber qué es lo que ha pasado y queremos que esto no vuelva a pasar", ha concluido.

"TODAVÍA NO SABEMOS QUÉ HA OCURRIDO"

Por otra parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que ha acudido a este acto en Almonte porque "todavía no sabemos qué es lo que ha ocurrido" y les "encantaría saberlo" y "por qué hay tantas mujeres del cribado que no están siendo atendidas de la manera que deberían".

"Tenemos todos los días quejas de mujeres. Esto es muy injusto. Tenemos que seguir apoyando a las mujeres andaluzas porque aunque le hayan hecho la ecografía, eso no quiere decir que se van a curar, porque tiene que seguir el proceso, oncólogo, quimios, operación o lo que sea. Es que, sino, estamos en las mismas, siguen pasando meses. Y el cáncer es cuestión de tiempo, cuestión de vida".

Al respecto, ha incidido en que "sigue habiendo retrasos en las pruebas" y son "muchísimas las mujeres que necesitan que el proceso siga, y no sigue, y seguimos atascados". "Necesitamos que las atiendan, que tengan que hacerles todas las pruebas, las operen. Está todo atascado igualmente. No sabemos qué más hacer. Si nos tenemos que recorrer Andalucía entera, nos la vamos a recorrer", ha abundado.

"A nosotras sí nos importan las mujeres y cualquier enfermo de cualquier patología, porque sin salud no hay vida, por ello, hay que cambiar el tema de la salud y si hay que meter cientos de miles de euros en salud, pues que los metan", ha aseverado.

Ante ello, ha asegurado que desde la Junta "no dan respuestas" y que "solo saben decir por las redes sociales lo que han invertido", pero "dónde están los médicos, porque no se nota, porque las mujeres llevan esperando meses para las pruebas". "Si no les importa la vida y la salud de las mujeres con cáncer de mama y de la ciudadanía en general, qué les importa entonces". Además, ha señalado que el Acto Único está "instaurado en Andalucía desde 2011", por lo que considera que "todo son palabrerías y se están riendo de la gente".

En este punto, la presidenta ha indicado que hay presentadas 90 reclamaciones patrimoniales, pero "hay muchas más", aunque "ni siquiera se han dignado a contestar ni a resarcirlas". "Ellos reconocen que han cometido ese fallo y lo reconocen públicamente, por lo menos contéstales. Y si vamos a tener que ir a juicio, vamos a hacer público todos los juicios de todas. Y no vamos a parar".

Asimismo, ha incidido en que en Amama trabajan todas "de manera gratuita, aunque digan que estamos pagadas por el PSOE". "En Amama somos todas voluntarias y no nos van a desacreditar y no nos vamos a callar", ha abundado.

"NO HAY PERSONAL"

Por otro lado, Anabel Cano ha asegurado que a ella "le ha tocado un cáncer", pero que la "gestión del hospital" la está dejando "muerta en vida". "Llevo desde noviembre esperando un fisio. Me he levantado de la cama para venir aquí, porque tengo tratamiento, pastilla de quimio y ganas de morirme, pero vengo porque si no nos ven, no se lo creen", ha manifestado.

"A mí me mandó mi cirujano en noviembre al fisio, pero me dicen que no hay, sin embargo, la Junta dice que ya han entrado más de 400 sanitarios a trabajar al hospital, pero es mentira. No hay hueco, no hay enfermeras, no hay personal", ha advertido.

Por ello, se ha preguntado que "dónde está el personal que dicen que han metido", toda vez que ha subrayado que "no es justo, que tengamos que tragar las mentiras que dicen ellos y nosotros nos tenemos que quedar callados" y que haya que "estar peleando como gallos de corral por una prueba".

"No sé a que está jugando el presidente. Ya ha pasado la cabalgata y por qué ahora no me recibe y me explica y me dice qué es lo que ha pasado. Qué le voté, lo vuelvo a repetir. Por ello, si quieren jugar, vamos a jugar, la suerte que tenemos es que cada día tenemos más gente con nosotros", ha finalizado.