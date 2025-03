Martín (UGT-A) advierte en la jornada 'Poderosas' (Huelva) de "la ola reaccionaria" que "amenaza avances en igualdad"

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT-A, Oskar Martín, ha clausurado este miércoles en Huelva las jornadas regionales 'Poderosas' que se celebran con motivo del Día Internacional de la Mujer y se centran en la igualdad laboral entre mujeres y hombres, una cuestión fundamental para la organización sindical. Así, ha advertido de "la ola reaccionaria que amenaza los avances en igualdad".

En este sentido, ha subrayado que "no podemos ignorar el auge de discursos negacionistas que ponen en peligro los derechos conquistados. La extrema derecha quiere hacer creer que la violencia de género no existe, que la brecha salarial es un mito y que la igualdad ya está conseguida. No podemos permitirlo. No hay progreso sin igualdad, ni hay progreso sin las mujeres", ha señalado el sindicato en una nota.

Como cierre de este encuentro, este miércoles se ha llevado a cabo la entrega de los Premios 'Luchadoras' 2025, que en esta edición celebran su décimo aniversario, consolidándose como un referente en la visibilización del papel de la mujer en el ámbito sindical, profesional y social.

Durante las jornadas, expertas de primer nivel han abordado las brechas de género, las diferencias laborales y los mecanismos para combatir estas desigualdades en los centros de trabajo. El objetivo ha sido dotar a delegados sindicales de herramientas para "ser referentes en la lucha por la igualdad en Andalucía".

En la clausura, Martín ha destacado la "importancia" de estos premios, que cada año reconocen a mujeres "que, desde distintos ámbitos, han luchado por la igualdad de género" y ha reivindicado "la lucha sindical feminista como un pilar fundamental de la organización", así como ha llamado a "seguir trabajando para erradicar la discriminación y la desigualdad en el empleo".

"Cada 8 de marzo salimos a las calles para exigir justicia, pero no podemos olvidar que la igualdad empieza por el bolsillo. Si las mujeres no tienen plena independencia económica ni acceso a un desarrollo profesional en igualdad de condiciones, la igualdad real sigue siendo una utopía", ha señalado Martín.

El líder sindical ha denunciado que, a pesar de los avances, la brecha de género sigue siendo una realidad estructural en Andalucía: "Tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial son de mujeres, la brecha salarial sigue en un 17% y en nuestra comunidad las trabajadoras ganan 4.509 euros menos al año que sus compañeros hombres. Esto, compañeras y compañeros, no es igualdad".

"SIN REPARTO EQUITATIVO NO HAY IGUALDAD"

Además, ha recordado que las mujeres siguen asumiendo la mayor carga de los cuidados, lo que afecta a su participación en el mercado laboral. "Hay muchas mujeres que ni siquiera pueden acceder a un empleo porque siguen siendo las principales responsables del cuidado de sus hijos e hijas, de sus mayores y de su hogar. Sin corresponsabilidad real, sin un reparto equitativo de las tareas, no hay igualdad efectiva", ha subrayado.

El secretario general ha puesto en valor la importancia de las jornadas 'Poderío' como un espacio de formación para las delegadas y delegados de UGT. "Queremos que sean quienes tengan la mejor formación y capacitación en las mesas de negociación. La lucha por la igualdad no es solo una cuestión de principios, es una batalla que se libra en cada convenio colectivo, en cada plan de igualdad y en cada empresa".

En este sentido, ha destacado la "calidad" de las ponencias y debates celebrados durante estas jornadas, con la participación de expertas en economía, corresponsabilidad, inteligencia artificial y género, así como testimonios de mujeres trabajadoras en sectores masculinizados, jóvenes en prácticas y trabajadoras inmigrantes.

"Hemos tratado temas novedosos y de gran impacto. La desigualdad no solo está en los salarios o en la contratación, sino en los sesgos de la inteligencia artificial, en la ciencia, en la falta de referentes femeninos en muchos ámbitos profesionales. Para combatirla, necesitamos seguir formándonos y adaptándonos a los nuevos retos", ha señalado.

Por último, ha reafirmado el "compromiso" de UGT Andalucía con la igualdad "real y efectiva", llamando a una "mayor implicación" de toda la sociedad y del propio sindicato. "Hace solo 50 años, las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria sin la autorización de un hombre. Lo que hoy damos por hecho, fue un logro de la lucha feminista y sindical. Pero aún queda mucho por hacer. No podemos permitirnos esperar 100 años más para alcanzar una igualdad plena. El futuro es vuestro, compañeras, y vuestro es el poderío", ha dicho.

ONCE MUJERES PREMIADAS

En esta décima edición, UGT Andalucía ha querido priorizar la labor sindical, destacando el papel "clave" de las mujeres en la defensa de los derechos laborales y la equidad de género. Asimismo, el sindicato ha mantenido su "compromiso" con la memoria histórica, reconociendo a una de las premiadas por su lucha en el pasado.

De este modo, las galardonadas de esta edición han sido la secretaria general de la Sección Sindical de Agricultura, Medio Ambiente y Justicia de la Delegación de Agricultura en Málaga, Isabel Paneque, la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico; la gerente de Fudepa, Josefa Castillejo; Carmen García, de la Sección Sindical de Emasesa; Juana Nadales, del Ayuntamiento de Algodonales; Dolores García, miembro del Comité de Empresa Hermanos González.

También la secretaria institucional de Formación y Redes de UGT Jaén, Capilla Vega; Pilar Gordón, de Sevillana de Electricidad; Encarna Quintero, del Banco de Andalucía; Rosario Montenegro, de la Sección Sindical del Hospital Virgen Macarena y la matrona y víctima de la represión franquista en 1936, condenada por rebelión a 12 años de cárcel, Sofía Hernández.

Estos premios, propuestos por las distintas federaciones y provincias de UGT Andalucía, buscan ser un reconocimiento "plural" desde los sectores y territorios. Su objetivo es "visibilizar y poner en valor el papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro del sindicato y en la sociedad". Con la celebración de estos galardones, UGT Andalucía "reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva en el ámbito laboral y social", y destaca "la importancia de seguir avanzando en la lucha contra las discriminaciones de género".