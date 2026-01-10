Más de 200.000 visitas y 121 eventos pone a La Rábida entre los grandes focos de actividad culturales de Huelva

Imagen de turistas visitando La Rábida. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva, a través de la Unión de Gestión de La Rábida, valora la actividad desarrollada en el conjunto rabideño durante 2025, un ejercicio marcado por "una elevada afluencia de público, una programación cultural sostenida a lo largo de todo el año y el avance en actuaciones orientadas a la mejora, conservación y puesta en valor de uno de los enclaves históricos y culturales más relevantes de la provincia". A su juicio, la respuesta del público registrada en los distintos espacios confirma el interés por este ámbito, que combina patrimonio, programación cultural y uso ciudadano.

En este contexto, el Muelle de las Carabelas ha vuelto a situarse como uno de los principales focos de atracción, con 200.015 visitas, consolidando su papel como referente histórico, mientras que el Parque Botánico Celestino Mutis ha contabilizado 55.256, en un espacio que "aúna valor ambiental, divulgación científica y disfrute ciudadano", según ha señalado la institución provincial en una nota.

Por su parte, el Foro Iberoamericano ha reunido a 26.000 personas entre eventos y conciertos, reforzando su condición de escenario cultural y punto de encuentro para propuestas de distinto formato. Entre los hitos más destacados del calendario anual sobresale la conmemoración del 12 de Octubre, que ha congregado a casi 16.000 visitantes, situándose entre las ediciones más concurridas de los últimos tiempos.

Esta jornada se ha visto reforzada con una programación ampliada y con la habilitación de una zona de restauración en la avenida José M.ª Segovia, junto al Parque Botánico Celestino Mutis, una iniciativa que ha contado, según ha apuntado con "una valoración muy positiva tanto por parte del público asistente como de los comercios y empresas implicadas".

Asimismo, durante todo el año se han desarrollado propuestas adaptadas a distintos públicos y momentos, reforzando la presencia de este enclave como espacio vivo y dinámico. El programa Primavera en La Rábida ha reunido a más de 950 participantes en talleres y jornadas vinculadas al bienestar y la participación ciudadana, mientras que Arte en La Rábida ha congregado a 350 personas entre talleres y el certamen de pintura rápida, favoreciendo la creación artística y el uso cultural del entorno.

En los meses de verano, se han acogido más de 22 actividades y talleres semanales, junto a 15 teatralizaciones, consolidando una oferta estable durante el periodo de mayor afluencia.

En este marco ha destacado también la conmemoración del 3 de agosto, que, junto al programa institucional, ha incluido una programación deportiva con cinco pruebas: torneo de ajedrez, ruta fluvial por el río Tinto, 3x3 de baloncesto, II edición del Desafío del IV Centenario y una ruta de senderismo por La Rábida.

A estas propuestas se han sumado iniciativas como el Tardeo en el Foro, concebido para dinamizar el entorno del Foro Iberoamericano antes de los conciertos, y la celebración del primer Candlelight en el Parque Botánico Celestino Mutis. Por su parte, el Concurso de Fotografía ha registrado una destacada participación, con 199 concursantes, e incorporó como novedad la entrega de premios en el Monasterio, reforzando la proyección cultural del enclave.

En la época navideña, se ha mantenido esta línea de actividad con iniciativas dirigidas al público familiar, entre las que ha destacado Cuentos y Leyendas en el Parque Botánico Celestino Mutis y las estatuas de la ilusión, expuestas entre el 5 de diciembre y el 11 de enero, que ha superado, hasta el momento, las 19.000 visitas.

También durante 2025, este entorno se ha afianzado como un espacio de encuentro de referencia, con la celebración de 121 eventos distribuidos entre el Muelle de las Carabelas (21), el Parque Botánico Celestino Mutis (26), el Edificio Puente (22), el Foro Iberoamericano (49) y otros lugares del ámbito rabideño (tres).

Una intensa actividad que ha permitido acoger citas culturales, institucionales, educativas y sociales de diversa naturaleza, favoreciendo un uso continuado de los distintos enclaves y una convivencia equilibrada entre visitas turísticas, programación cultural y actos institucionales.

Paralelamente, se ha avanzado "de forma significativa" en el plan de arquitectura, con actuaciones orientadas a la mejora del entorno, la accesibilidad y la eficiencia de las infraestructuras.

Entre ellas destacan las mejoras realizadas en el Paseo de los Escudos, la automatización del sistema de riego y la reposición de jardinería, la renovación del escenario de la sala de conferencias del Foro Iberoamericano y las obras de urbanización de la plaza del Plus Ultra, ejecutadas en colaboración con el PFEA.

Asimismo, gracias a la colaboración de la Fundación Moeve, se ha construido una pasarela- mirador frente al Muelle de las Carabelas, ubicada en la laguna salada, junto al paseo que conecta el Muelle con el Foro.

El proyecto de aparcamientos, accesos y jardinería en la ladera del Monasterio y el entorno del Foro se encuentra redactado y pendiente de licitación. Por último, la Diputación ha subrayado que el conjunto de estos datos refleja un año de intensa actividad en el ámbito rabideño, con una amplia respuesta del público y una programación diversa y sostenida que refuerza el valor de este espacio como uno de los grandes ámbitos culturales y patrimoniales de la provincia dentro de la acción cultural y territorial de la Diputación Provincial de Huelva.