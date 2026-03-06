Más de 220 temporeras marroquíes inician en Huelva la segunda edición del proyecto de emprendimiento Wafira

Temporeras marroquíes del programa Wafira. - COOPERATIVAS AGOALIMENTARIAS

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 225 temporeras inician en Huelva el proyecto Wafira II (Women as Financially Independent Rural Actors), un proyecto de emprendimiento internacional de migración circular entre España y Marruecos orientado a fortalecer la reintegración socioeconómica sostenible de estas mujeres trabajadoras mediante el emprendimiento en sus países de origen.

El acto, celebrado en Las Cocheras del Puerto, ha reunido a 20 agricultores y agricultoras que son los empleadores de las 225 mujeres que participan durante la campaña agrícola de 2026, en el itinerario formativo en competencias personales y empresariales, desarrollado en la fase española por Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva, socio implementador del proyecto en España. Se trata de un proyecto coordinado por Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva y liderado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Al este acto han asistido representantes de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Huelva, Francisco Javier Contreras.

Estas trabajadoras forman parte del programa de migración circular Wafira II, financiado por la Unión Europea en el marco de la asociación de talento a través del Migration Partnership Facility (MPF), contratado por el International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) y da continuidad a la primera edición del programa, clausurada el pasado año en Rabat, con unos resultados que "avalan el modelo", con más de 250 mujeres acompañadas y 209 actividades económicas creadas en Marruecos, en sectores agrícolas, ganaderos, comerciales y artesanales.

El proyecto nace con la idea de apoyar a mujeres marroquíes que participan en la Gestión Colectiva de Contratación en origen (Gecco) para que, tras finalizar la campaña agrícola en España, puedan poner en marcha y mantener su propio negocio en su comunidad de origen en Marruecos, generando un nuevo recurso económico para ellas y sus familias.

Wafira se sustenta en el sistema Gecco que en Huelva lleva funcionando desde hace 25 años y se ha consolidado como una "referencia" de migración legal, "regulada, ordenada y segura". Durante su estancia en Huelva, las beneficiarias recibirán formación en técnicas de emprendimiento y crecimiento personal.

Los formadores de Cooperativas Agroalimentarias de la provincia de Huelva trabajarán junto a mediadores interculturales para formar a las 225 mujeres seleccionadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Anapec, la agencia marroquí de empleo. En esta segunda edición de Wafira se refuerzan los mecanismos de coordinación institucional, con un equipo de formadores consolidados y se incorpora la metodología GET-Ahead, desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo-OIT, reforzando la proyección internacional del modelo desarrollado en la provincia onubense.

Así, en Huelva ya están programadas las actividades de acogida, integración y plan de formación para las 225 mujeres que han sido seleccionadas para el proyecto. "Wafira promueve la movilidad circular femenina como una palanca duradera de empleabilidad, el desarrollo de la economía de Huelva y una gestión ordenada de los flujos migratorios", han señalado los técnicos de la Secretaría de Estado de Migraciones, gestores del proyecto.

En vísperas del 8 de Marzo, la acogida a las nuevas trabajadoras ha estado acompañada por el testimonio de las participantes de Wafira I, quienes han relatado el impacto y mejora de vida que les ha supuesto participar en este programa de migración circular regulada.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva es el socio implementador en España y un actor principal en el desarrollo del proyecto en Huelva. La federación aporta conocimiento del territorio, experiencia en la gestión de la contratación en origen y una estructura consolidada que integra formación, mediación e interpretación.

La provincia de Huelva, corazón de la contratación en origen en el sector de los frutos rojos, vuelve a situarse como "referente internacional" en migración circular "responsable", combinando "competitividad agrícola, responsabilidad social y cumplimiento de la legalidad".

Una de las principales líneas de trabajo consiste en mejorar la visibilidad de este proyecto de migración circular entre las empresas agrícolas de toda España y fomentar su expansión a otros sectores.

Wafira II se enmarca en las prioridades europeas de migración regular y circular, promoviendo la corresponsabilidad entre territorios de origen y destino. Su objetivo es reforzar la autonomía económica de las mujeres trabajadoras temporeras mediante formación y acompañamiento que conectan la movilidad laboral con la reintegración socioeconómica sostenible en origen.

El programa consolida la cooperación entre España, Francia y Marruecos como miembros activos y se amplía con la participación a tres países más --Portugal, Mauritania y Cabo Verde--, en una dinámica de mentoría institucional.

Wafira está financiado por la Unión Europea en el marco de la asociación de talento a través del Migration Partnership Facility (MPF), contratado por el International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) y liderado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las autoridades marroquíes competentes, entre ellas el Ministerio de Inclusión Económica, de la Pequeña Empresa, del Empleo y de las Competencias (Miepeec) y la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y de las Competencias (Anapec).