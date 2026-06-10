Más de 400 efectivos en el incendio de Castillejos (Huelva) pendiente de un cambio de viento que dificultaría las tareas

Operativos del Infoca trabaja en la zona del puente del río Odiel, en el término de Gibraleón (Huelva), dentro de las labores de extinción del incendio en un paraje de Villanueva de los Castillejos. A 9 de junio de 2026 en San Bartolomé de la Torre - María José López - Europa Press

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 efectivos continúan trabajando este miércoles 10 de junio en las tareas de contención del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos, que obligó a última hora de este martes a activar la situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales y a incorporar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y cuya evolución puede complicarse si finalmente se produce el cambio de viento previsto a lo largo de jornada.

Según ha informado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, desde el Puesto de Mando Avanzado en San Bartolomé de la Torre (Huelva), el trabajo desarrollado durante la noche "ha resultado efectivo" pero persisten "situaciones complejas" en el incendio que pueden empeorar por un posible "cambio de viento" que suponga "dar la vuelta a la dirección" de las llamas para "convertir lo que ahora es la cola en cabeza, lo que nos podría generar serios problemas".

Sanz ha detallado que la previsión es que más de 25 medios aéreos se incorporen a las tareas contra el incendio a lo largo de jornada, a las que se suman 407 personas que componen el operativo con 99 vehículos, entre ellos 80 miembros de la UME con 15 vehículos. Según el consejero, la principal prioridad actual se centra en el "flanco izquierdo en cola" del incendio, que mantiene desalojadas a 96 personas.

Así, ha advertido de que lo más preocupante es la previsión para este miércoles, cuando se espera un cambio de viento en torno a las 11.00 o 12.00 horas, pasando al noroeste. Este giro podría invertir la dinámica del incendio, de modo que la cola pase a comportarse como cabeza, "complicando de nuevo la situación y favoreciendo su avance hacia zonas altas", rozando e incluso alcanzando áreas próximas al incendio de Alosno, que se dio por extinguido el pasado lunes, con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora, lo que supondría "volver atrás" en las labores de extinción.

Por último, el consejero ha agradecido la "plena y total disposición" de todos los efectivos desde el primer momento, así como el compromiso de los alcaldes de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, que han participado en la toma de decisiones y han prestado apoyo continuo a la gestión del incendio. También ha destacado la colaboración de Extremadura y de la Administración del Estado, con quienes ha afirmado que existe una "coordinación total desde el minuto uno".