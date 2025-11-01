Más de 50 onubenses se benefician de las Lanzaderas de Empleo 'Hubs de Activación de Empleabilidad'

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda y la teniente alcalde de Empleo, Adela de Mora, acompañadas por la responsable de desarrollo territorial del área de empleo e inclusión de la Fundación Santa María la Real, Sonia González; han participado esta semana en un encuentro presencial con las personas participantes en las Lanzaderas de Empleo del proyecto 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' en Huelva, de las que se beneficiarán más de 50 onubenses.

Según ha informado el Consistorioe en una nota de prensa, el objetivo de la visita ha sido conocer a los participantes, tomar nota de las actividades que han desarrollado desde mediados de noviembre y las que tienen previstas hasta abril para reactivar su búsqueda de trabajo, mejorar su empleabilidad con nuevas técnicas y tendencias del mercado actual, así como fomentar su inserción laboral.

De esta forma, la alcaldesa, tras confirmar que 14 de los participantes ya han encontrado un trabajo por cuenta ajena, los ha animado a "aprovechar una metodología que funciona". "Dado los buenos resultados obtenidos", superando en la mayoría de los casos el 60% de inserción, "seguimos confiando en un recurso que aporta nuevas oportunidades y un enfoque diferente para lograr su crecimiento profesional".

En este sentido, "comprobamos edición tras edición que la persona que entra a una lanzadera sale muy distinta, con un crecimiento personal y profesional, y conocimiento de nuevas técnicas que le aportan mayor seguridad y confianza", ha señalado.

Por su parte, González, ha felicitado a los participantes "por haber demostrado su evolución desde que comenzó el programa, así como el espíritu de colaboración que han impulsado con su equipo hacia la búsqueda de empleo" apuntando que en las siguientes semanas "podrán seguir reforzando su salida al mercado laboral con los nuevos recursos adquiridos en la lanzadera de empleo para mostrar a las empresas todo su talento".

Actualmente participan en las Lanzaderas 23 personas, 16 mujeres y 7 hombres en desempleo, de entre 24 y 55 años, con varios niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios), aunque inicialmente fueron 52 los inscritos.

Entre ellos, hay quien busca su primer trabajo y quien persigue una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores, atención al cliente, administración, comercio, derecho, educación o psicología, entre otros.

Durante la visita institucional, varios participantes han compartido su experiencia tanto en la 'Lanzadera de Empleo Activa' como la 'Lanzadera de Empleo Despega' reconociendo que les está ayudando a mejorar su autoestima y recuperar la ilusión.

En cada equipo, han desarrollado ya dinámicas de inteligencia emocional para desarrollar un plan de prospección laboral y enfocar su objetivo profesional; han conocido nuevas herramientas digitales para la búsqueda de empleo o modernizar su currículum; y adquirido nuevos conocimientos para optar a puestos emergentes del mercado laboral actual.

Tal y como ha señalado el citado comunicado, en las próximas semanas continuarán las actividades de ensayo de entrevistas para ganar seguridad en los procesos de selección; elaboración de mapas de empleabilidad con empresas de su interés y encuentros profesionales para darse a conocer y ampliar su red en contactos.

De esta manera, 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' está impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza; y también la colaboración del Ayuntamiento de Huelva.