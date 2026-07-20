El Matadero de Huelva disfruta este fin de semana de la Velada de Santa Ana

Archivo - Pregón de la Velada de Santa Ana de El Matadero de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación de Vecinos del Matadero invitan a los onubenses a disfrutar este fin de semana de la Velada de Santa Ana, "una de las fiestas de barrio más antiguas de la ciudad que aúna tradición, hospitalidad, convivencia y alegría".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal de Participación Ciudadana, Manuel Jesús Soriano, ha asegurado que "la intención del equipo de Gobierno capitaneado por la alcaldesa, Pilar Miranda, es potenciar estas fiestas populares de los barrios de la ciudad, fomentando la participación ciudadana y el ocio para generar convivencia entre los vecinos y al mismo tiempo, dar visibilidad a su comercio y hostelería de proximidad".

Así, Soriano ha explicado que el objetivo es "promover la convivencia, la participación ciudadana, la cultura y el ocio" y "dar respuesta a las asociaciones de vecinos, con quienes se trabaja para darle vida a los barrios" animando a la ciudadanía a "disfrutar de una velada, ligada a la historia e idiosincrasia del barrio del Matadero que se mantiene gracias al trabajo, esfuerzo y solidaridad de su asociación vecinal".

Por su parte, el presidente de los vecinos del Matadero, José Luis Rebollo, ha recordado "que la velada de Santa Ana tiene su origen en el último tercio del S.XIX, con las personas que llegaban de la provincia en busca de trabajo en la Compañía Minera y se asentaban junto al Barrio Obrero, recuperándose en los años 80 con el nacimiento de la asociación de vecinos y celebrándose de manera ininterrumpida desde 1987".

Rebollo ha asegurado que "la velada de Santa Ana es la fiesta de barrio más antigua de la ciudad, anterior incluso a las Colombinas, que da nombre a nuestra Asociación de Vecinos y que a petición de nuestros mayores recuperamos al año siguiente de su constitución y ha ido creciendo hasta convertirse en una propuesta con cuatro jornadas abiertas de programación abierta a toda la ciudad".

El programa de fiestas arranca el jueves, 23 de julio, con el pregón Santa Ana 2026 que estará a cargo de la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familias, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, presentada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que estará precedido por un concierto de la Banda Sinfónica Municipal y amenizado al cante y la guitarra por María de la Corte.

Una jornada que con motivo de las obras de ampliación de la Escuela de Arte 'León Ortega' se traslada en esta ocasión del patio a su fachada, en la plaza de la calle Escultora Miss Whitney.

"El pregón es un recorrido por el barrio del Matadero desde la emoción, los recuerdos y el profundo cariño que le tengo a este rincón de Huelva, donde comenzaron mis primeros años de vida y donde aprendí, casi sin darme cuenta, a querer a esta ciudad. Será un pregón que hablará de la memoria y del futuro; de un barrio que ha sabido conservar sus raíces mientras se convierte en la cuna de generaciones de artistas", ha explicado Adela de Mora.

Un pregón, según ha abundado, que "recordará a sus vecinos, sus costumbres, su gastronomía, sus tradiciones y todo lo que convierte al Matadero en "un lugar único".

Aunque la teniente de alcalde ha asegurado que "sobre todo, será un pregón que intentará demostrar que el Matadero, además de ser un barrio de la ciudad, es un lugar donde Huelva se reconoce a sí misma"; porque hablar del Matadero es "hablar de historia, de la forma de vivir y de esos valores que identifican a los onubenses".

"Con esa ilusión, y con el inmenso honor que supone anunciar la llegada de esta Velá de Santa Ana, os invito a acompañarme en este viaje por la memoria, el presente y el futuro de un barrio que, durante unos días, abre sus brazos para recibir a toda Huelva", ha dicho la edil.

De esta forma, en esta ocasión, el pregón, al igual que el escenario para las noches del fin de semana se saca a la calle, programándose Verbena y Noche de fiesta, a partir de las 21,30 horas, amenizadas por la orquesta Malasandra tanto el viernes, como el sábado; reservando el domingo para los más pequeños con animaciones infantiles a partir de las 20.30 horas y un fin de fiesta protagonizado por música discotequera, DJ y Karaoke.

A través de un convenio de colaboración, el Ayuntamiento de Huelva financia el grueso de las fiestas encargándose de las instalaciones e infraestructuras y la coordinación de los recursos municipales desde las distintas áreas "poniendo a disposición de la asociación las herramientas necesarias para que la velada sea todo un éxito", ha apuntado el concejal de Participación Ciudadana.

Junto al Ayuntamiento de Huelva, "como organizador de las fiestas de la mano de la Asociación de Vecinos" ha añadido Rebollo "hay que agradecer la colaboración del Puerto y la Diputación de Huelva, además de la Escuela de Arte León Ortega".

Finalmente, José Luis Rebollo ha pedido a los vecinos, especialmente de la plaza donde se celebran las fiestas, su respaldo y apoyo, además de comprensión "para poder potenciar estas fiestas y conseguir entre todos que siga creciendo como referente de las fiestas de barrio en Huelva".