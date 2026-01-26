Matriz de Almonte celebrará el 6 de febrero en El Rocío una Eucasistía en memoria de las víctimas

La Virgen del Rocío. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte ha anunciado que el próximo 6 de febrero celebrará en El Rocío una Eucaristía en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Esta misa se une a la que se celebrará este jueves en la catedral de la Merced de Huelva.

Según ha indicado la hermandad en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el próximo día 6 de febrero, a las 18,00 horas, la Hermandad Matriz de Almonte celebrará en el Santuario del Rocío una Eucaristía en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

"En ella tendremos presentes también a sus familiares, a los heridos y a los servidores públicos, ciudadanos y voluntarios que han prestado tan ejemplarmente sus servicios para minimizar los efectos del accidente", ha señalado la hermandad.

De este modo, la Matriz se ha unido a las numerosas muestras de condolencias que se han realizado a lo largo de estos últimos días, de hecho, la Virgen del Rocío durante el fin de semana ha lucido un crespón negro, coincidiendo con la procesión extraordinaria de cuatro hermandades, entre ellas, Gibraleón, municipio del que eran dos de las 45 víctimas mortales.

Además, el simpecado la Matriz que se encuentra en la Iglesia española de Santiago y Montserrat, en Roma, también está ataviado con un crespón negro como símbolo de "dolor compartido por la familia rociera".

Así, esta Eucaristía se suma a la Misa funeral en la Catedral de Huelva por las víctimas de Adamuz que se celebrará el próximo 29 de enero. Un acto al que asistirá el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello García.

A esta misa funeral se sumará también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha confirmado igualmente su participación en la celebración.

La Diócesis de Huelva agradece las muestras de cercanía institucional y eclesial "en un momento de especial dolor", y anima a los fieles a unirse en oración por el eterno descanso de las víctimas y por el consuelo de sus familiares.