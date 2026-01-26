El médico onubense Anselmo Botello da nombre desde este lunes a un jardín de Huelva

Inauguración de la placa con el nombre de Anselmo Botello. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha asistido este lunes a la rotulación del jardín que a partir de ahora llevará el nombre del médico Anselmo Botello, "uno de los uno de los onubenses más admirados y queridos, tanto por su vocación médica como por su solidaridad".

En un acto que ha contado con la participación de varios miembros de la corporación municipal, así como de la familia y amigos del homenajeado, se ha hecho efectivo el acuerdo del pleno de Honores y Distinciones del año 2020 que decidió que Anselmo Botello tuviera un espacio con su nombre en la capital, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

De este modo, hoy se ha hecho efectivo el mandato que recogía "el sentir y el deseo de toda la ciudadanía" para homenajear a Anselmo Botello, el doctor Botello, quien se consideraba "un enamorado de la medicina, a la que dedicó toda su vida", y que aunque nació en Ayamonte, desarrolló toda su labor profesional en Huelva, donde falleció a los 97 años de edad.

Tal y como ha trasladado la alcaldesa, "hoy le damos nombre a este jardín como una forma de decir gracias Anselmo Botello por una vida entera dedicada a cuidar de los demás, a mejorar la sanidad en Huelva y a hacerlo siempre desde la cercanía, el compromiso y la vocación".

Durante su intervención, la primera edil ha recordado que Anselmo Botello se formó como médico en Sevilla y Madrid, "pero eligió Huelva para ejercer y dejar huella". En este sentido no hay que olvidar que trabajó en el Hospital Provincial de la Merced, en el Hospital General Manuel Lois, en la Clínica de los Ingleses, frente al Barrio Obrero, "atendiendo a generaciones de onubenses".

"Su vocación le llevó también a emprender y a innovar ya que puso en marcha clínicas como La Milagrosa, la Policlínica San Pedro o San Vicente, ampliando y mejorando la atención sanitaria en nuestra ciudad", ha continuado la alcaldesa antes de añadir que "si hay una iniciativa que resume bien su espíritu pionero es la creación del primer centro de transfusión sanguínea de Huelva, en la calle Gravina, que funcionó durante quince años y marcó un antes y un después en la sanidad onubense", ha afirmado.

Por otro lado, Anselmo Botello también fue un hombre "comprometido con su tiempo", ya que participó en los inicios de Huelva Información y estuvo al frente de entidades solidarias como Afaces, la Asociación Familiares y Amigos del Centro Español de Solidaridad, "demostrando que su vocación de servicio iba mucho más allá de la que atención que ofrecía en su consulta y por todo ello, que este jardín lleve su nombre no es solo un homenaje, es una invitación a recordar cada día valores como el compromiso, la generosidad y el amor por esta ciudad", ha concluido la alcaldesa.

Tras el descubrimiento de la placa, Anselmo Botello Pérez, hijo del homenajeado, como portavoz de la familia, ha agradecido al Ayuntamiento esta distinción "en un jardín que está orientado hacia la plaza de San Pedro, donde él tenía sus instalaciones médicas, y también mira hacia la puesta de sol que tanto disfrutaba, mirando a Ayamonte".

El hijo de Botello también ha recordado cómo el médico pasó su vida "entregado a la medicina y haciendo favores a los demás". Botello también ha trasladado que bajo su punto de vista "Huelva le debía este recordatorio no sólo a mi padre, sino también a su mujer, que le acompañaba en sus consultas, y a todos aquellos profesionales que directa o indirectamente estuvieron con él y que tanto hicieron por la medicina en Huelva".