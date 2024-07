Miguel Poveda abre la temporada del Foro Iberoamericano (Huelva) con la esencia flamenca del 'Poema del Cante Jondo'

HUELVA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La temporada de conciertos del Foro Iberoamericano de La Rábida (Huelva) se inaugura este sábado con Miguel Poveda, que dará vida a los evocadores textos del 'Poema del Cante Jondo', de Federico García Lorca. Acompañado por el guitarrista Jesús Guerrero, esta propuesta sonora ha conseguido crear "uno de los mejores discos de flamenco de los últimos años", que muestra al Miguel "más cantaor que nunca" interpretando de manera magistral los textos de "su amado y admirado" Federico.

Según informa la Diputación en una nota de prensa, la guitarra de Jesús Guerrero, oriundo de San Fernando, añade "una dimensión única", ofreciendo un acompañamiento flamenquísimo y que hace "las delicias de todo aficionado a la música flamenca". Ambos solo interpretan el flamenco con "maestría", sino que también "se sumergen en la esencia lírica de Lorca, dando vida a las palabras del poeta y volviendo a la esencia más pura y desnuda del estío que lo vio nacer".

'Poema del Cante Jondo' es un encuentro íntimo con las raíces del flamenco y el amor que cada uno de los protagonistas han puesto en él a lo largo de sus vidas, a través del cante, la guitarra, percusión, palmas de la poesía. Esta fusión de la poesía lorquiana más telúrica y flamenca con la expresividad del cante y la guitarra de estos dos artistas, crea una "experiencia única" donde la "intensidad emocional del cante jondo se entrelaza con las profundas reflexiones de Lorca sobre el alma del flamenco".

"De sobra es sabido mi amor por Federico García Lorca, tanto en su genialidad artística como en lo personal", ha declarado Poveda, quien explica su "necesidad" de sentir cerca la palabra del poeta "y así ofrecer otra visión, también en forma de gratitud, a un jovencísimo Federico que defendió y veneró este arte como pocos".

Al respecto, ha explicado que "quería hacer un disco de flamenco, volver a mis raíces y necesitaba un elemento". "En la mudanza de mi casa me encontré el libro y lo que he hecho es ponerle parte de mí", ha añadido. El resultado, tal y como afirma el cantaor es "una obra de amor a este libro". No es la primera vez que el artista se inspira con la literatura de Lorca para dar vida a su cante, y ahora, vuelve a fijarse en él para rendirle un homenaje personal hacia este poeta al que considera "un faro, un guía, un Dios".

En cada compás de este álbum se revela una "cuidadosa amalgama de la rica herencia" del cante jondo y la poesía "profunda" de Lorca, complementado con la guitarra de Guerrero, que añade una dimensión única. En la gira 'Poema del Cante Jondo' el flamenco "más auténtico" es el protagonista, junto con la riqueza cultural de todos los ingredientes que lo conforman, no dejando a nadie indiferente.

El 'Poema del Cante Jondo' fue escrito en 1921 y se iba a publicar con motivo del Concurso del Cante Jondo de Granada del siguiente año. Sin embargo, vio la luz una década después. Ahora llega esta versión sonora por parte de Miguel Poveda junto a la guitarra de Jesús Guerrero. El disco, presentado en este 2024, incluye temas como 'La Baladilla de los Tres Ríos' (cantiñas), 'Retrato de Silverio' (siguiriyas), 'La soleá', 'Juan Breva' (malagueña y vertical) y 'Canción de la madre de El Amargo' (bulerías), entre otros.

Miguel Poveda abre la programación de los conciertos del Foro Iberoamericano de La Rábida, una de las más esperadas de la temporada estival tanto por el público onubense como por los miles de personas veraneantes que pasan el verano en la provincia de Huelva. Seis espectáculos --Poveda, Loquillo, God save the Queen, María Peláe, Arcángel y La Oreja de Van Gogh-- conforman el cartel de una programación que se extenderá desde el 6 de julio hasta el 29 de agosto, con gran variedad de estilos para todos los públicos, con el fin de fomentar la participación del mayor número de personas tanto onubenses como veraneantes en la provincia de Huelva.