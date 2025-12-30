Miles personas de toda la provincia disfrutaron del programa de exposiciones itinerantes de Diputación de Huelva

Cartel de la exposición 'It's summert time'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

Junto al calendario de exposiciones de la Sala de la Provincia, principal espacio expositivo de la Diputación de Huelva, la institución provincial ha organizado, un año más, un programa anual de exposiciones itinerantes, producidas por su propio Servicio de Cultura o en colaboración con artistas e instituciones, que han sido disfrutado por miles de personas.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el objetivo es "hacer llegar la cultura a todos los municipios, incluso a los más alejados, complementando sus programaciones y contribuyendo a vertebrar el territorio provincial". Son los propios ayuntamientos quienes solicitan estas exposiciones, disponibles cada año en un catálogo a su disposición.

Así, a lo largo del año 2025 que ahora termina esta anualidad se han ofertado cinco muestras diferentes, siendo una de las más visitadas 'It's SUMMERS Time!', un recorrido visual por la vida y obra del cineasta y humorista andaluz Manolo Summers, uno de los creadores andaluces más destacados del siglo XX. "El humor, la risa y también la reflexión recorren una muestra única por la personalidad y el carisma del autor", han señalado desde la Diputación.

Tras el éxito del año pasado, cuando se expuso en la Sala de la Provincia, ha visitado municipios vinculados a la vida y trayectoria del autor, como La Palma del Condado y Lepe, de los mayores de la provincia de Huelva, lo que ha multiplicado el público visitante.

Así, comisariada por Miguel Olid y Fran G. Matute, la exposición se divide por secciones temáticas que, una vez estudiada la obra de Summers, tanto el cine como su faceta como dibujante, se han identificado siete grandes temas troncales que siempre trata: la infancia, la censura, la religión, el sexo, el deporte, la autoridad y la muerte. En cada una de estas secciones se expone numeroso material de películas, viñetas, fotografías, dibujos y material personal e inédito que ejemplifican esa obsesión que mantenía el cineasta por estos temas.

Por otro lado, la exposición fotográfica 'Ermitas de repoblación en la Sierra de Huelva' de Jorge Garrido, un proyecto encargado por la Diputación de Huelva para destacar este patrimonio provincial con la colaboración de historiadores, arqueólogos y arquitectos, ha recorrido a lo largo de este año municipios como La Nava, Zufre, Cortegana, Villablanca y Lucena del Puerto.

El fenómeno de la repoblación en la Baja Edad Media con la llegada de colonos procedentes del norte de la Península Ibérica, desde el siglo XIII hasta el XVII, ha marcado el territorio de la sierra de Huelva. Las frecuentes refriegas con Portugal y la acción de bandoleros mermaron la población local que aún quedaba de tiempos almohades y al territorio fueron llegando gentes de Castilla y León en un proceso largo que duró varios siglos.

Este trasvase humano generó la aparición de lo que en arquitectura se denomina 'estilo anómalo'. Las iglesias de la comarca serrana se construyeron bajo los criterios estéticos existentes en las zonas de proveniencia de los repobladores, románico y mudéjar en sentido amplio, que habían tenido su auge en el norte años antes. La muestra ofrece un total de 61 imágenes de edificios religiosos de la geografía onubense, contribuyendo a divulgar el rico patrimonio histórico y cultural de la provincia.

De una muestra sobre el pasado a otra sobre el futuro: el imaginado por Gossan, un proyecto de parque temático en la Cuenca Minera en los próximos años. Como resultado del I Premio Internacional de Fotografía Gossan, la exposición reúne las diez obras finalistas, inspiradas en el paisaje de Minas de Riotinto --que simula la superficie de Marte y sirvió como escenario para esta convocatoria fotográfica-- y la temática espacial.

Comisariada por el reconocido fotógrafo Joan Fontcuberta , creador y alma de esta aventura, recoge el trabajo de fotógrafos como Jesús García, Manuel Aragón, Elvira C. Muriel, Esther Morcillo, Juan Luis Rod, Antonio Morano, Juan Sande, Luis Jurado, Eduardo D'Acosta y Lucas Gómez.

Sin abandonar el entorno minero, otra de las exposiciones que ha recorrido la provincia es 'Huellas' de Federico Caballero Martín, en la que el autor muestra, a través de 25 imágenes, la maquinaria abandonada, los restos de construcciones, el silencio, la calma y el decadente paisaje actual de lo que fue una época de intensa actividad minera de la franja pirítica del Andévalo, iniciada a mediados del siglo XIX.

La provincia de Huelva mantuvo hasta los años treinta del siglo XX un lugar destacado en la producción mundial de piritas sulfurosas y cobre. Tras la nacionalización de las minas en 1954 y durante la autarquía franquista se consiguieron ciertos niveles de producción hasta la práctica desaparición de la actividad minera a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, que continuó hasta cesar definitivamente en 2001.

Por otro lado, el Antiguo Colegio de Santa Catalina de Trigueros, una joya arquitectónica del Renacimiento veneciano y uno de los enclaves patrimoniales más singulares de la provincia de Huelva, abrió sus puertas a la exposición 'Alma Mater', de Yolanda Cortines.

Promovida por la Diputación y el Ayuntamiento de Trigueros, y en un diálogo extraordinario entre la obra de la artista y el enclave, la muestra invita a mirar el universo femenino desde la honestidad, la memoria y la sensibilidad, en una investigación visual que aborda la identidad femenina desde la fuerza, la vulnerabilidad y la resistencia.

A través de piezas fotográficas, escultóricas y videográficas, Cortines propone un viaje emocional donde lo íntimo se vuelve universal y donde la memoria corporal se convierte en territorio simbólico. 'Finibus Onubae': el brillo de la provincia en las Colombinas.

La exposición 'Un Júbilo Compartido. Finibus Onubae' fue la atractiva propuesta de la Diputación para las Fiestas Colombinas 2025, dedicadas este año a la institución provincial. Más de 100.000 personas visitaron durante las fiestas la Caseta de exposiciones para disfrutar de esta gran muestra, una mirada contemporánea al costumbrismo de la provincia a través de las pinceladas de Juan Galán, Arturo Puntas, Javi Cástulo y Ángel Cabel; 'Un júbilo compartido' reúne una colección de imágenes de Javier Andrada con textos de Pedro A. Cantero que retratan las fiestas más auténticas de nuestros pueblo.

De la mano del Taller de Arte La Escalera (Ayamonte), esta exposición retrata en ocho murales algunas de las tradiciones, fiestas, costumbres y oficios más peculiares de la provincia de Huelva, como El Rocío, la Semana Santa, las capeas, la vendimia, las romerías, las danzas o la pesca.

El programa de exposiciones itinerantes tiene dos vertientes: las exposiciones producidas por el Servicio de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva y aquellas concertadas con artistas, colectivos o instituciones. Cada año se elabora un catálogo con las diferentes muestras, brindando de los ayuntamientos interesados una oferta variada y son ellos las que las solicitan.