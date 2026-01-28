La mina de Riotinto (Huelva) cierra 2025 con una producción de 51.139 toneladas de cobre, un "récord" anual

Mina de Riotinto, en Huelva. - ATALAYA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La mina de Riotinto (Huelva) alcanzó en 2025 una producción total de 51.139 toneladas de cobre, situándose en el límite superior de las previsiones de la compañía y superando las 46.227 toneladas producidas en 2024. Este resultado refleja la "estabilidad operativa" de la mina y la capacidad de Atalaya para "cumplir sus objetivos de producción" y se considera un "récord anual".

Así lo ha indicado la compañía en una nota, en la que señala que "a este hito" se suma la reciente ampliación de capital de aproximadamente 150 millones de euros ejecutada por Atalaya Mining, que "refuerza las perspectivas de crecimiento y permitirá impulsar proyectos estratégicos como San Dionisio, Masa Valverde y Touro".

La producción anual de 2025 alcanzó las 51.139 toneladas de cobre, dentro del rango previsto por la compañía, que había estimado una producción de entre 49.000 y 52.000 toneladas. Este resultado se considera un "récord anual", reflejando "las mejoras técnicas y operativas implementadas en la planta". Atalaya ha subrayado que sigue confiando en su estrategia de expansión, que incluye el desarrollo de nuevos yacimientos y la mejora continua de las instalaciones industriales.

En el cuarto trimestre del año, Riotinto produjo 11.550 toneladas de cobre, una cifra ligeramente inferior a la del trimestre anterior, debido a una menor ley del mineral. La planta procesó 4,1 millones de toneladas de mineral, manteniendo un rendimiento constante. Aunque la ley de cobre bajó del 0,38% al 0,33%, la recuperación metalúrgica mejoró significativamente, alcanzando un 83,87%, lo que permitió contrarrestar la caída en la ley del mineral.

Este "hito" de producción coincide con el décimo aniversario de la producción comercial de la mina de Riotinto. Durante su primer año de operación, Riotinto alcanzó una producción superior a las 26.000 toneladas de cobre, y desde entonces ha mantenido una trayectoria de crecimiento continuo. En la actualidad, "gracias a los avances tecnológicos y técnicos", y a "casi 600 millones de inversión", Atalaya prevé "al menos otros diez años de actividad en la mina", con proyectos como los de San Dionisio o Masa Valverde, "que permitirán continuar con la producción más allá de 2036".

En esta primera década, la mina de Riotinto "ha logrado consolidarse como un pilar para el empleo y la economía de la provincia", y "sigue cumpliendo sus expectativas de producción, demostrando la viabilidad de una minería moderna y sostenible". "La estabilidad observada en el último trimestre refuerza nuestros objetivos a largo plazo, consolidando una base sólida para seguir batiendo récords de producción", ha declarado el CEO de Atalaya, Alberto Lavanderia.

INICIO DE MASA VALVERDE EN 2028

Durante 2025, Masa Valverde ha seguido avanzando "de forma constante", consolidándose como "un proyecto clave en la estrategia" a largo plazo de Atalaya. Las campañas de sondeo en el yacimiento han permitido avanzar en la optimización de los recursos, "garantizando la rentabilidad y la eficiencia del proyecto minero". Además, se ha avanzado en los trabajos de ingeniería para la construcción de las infraestructuras necesarias para la futura explotación, ha destacado la compañía.

Atalaya destaca que este desarrollo permitirá que Masa Valverde se convierta en "un importante generador de empleo" en la Cuenca Minera, con la previsión de crear "hasta 150 empleos directos y alrededor de 600 indirectos", una cifra "que refleja el impacto positivo que tendrá el proyecto en la economía local". La entrada en producción está prevista para finales de 2028, una vez completadas las instalaciones, dando comienzo a una nueva etapa productiva en la zona de Valverde del Camino y Beas, "asegurando un desarrollo sostenible en los próximos años".

PROYECTOS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Atalaya ha continuado con su "firme compromiso" con la Cuenca Minera, invirtiendo "más de 800.000 euros en proyectos que buscan mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo local". Esta inversión se ha destinado a iniciativas en áreas como la cultura, el empleo, la educación y el apoyo social, mayormente a través de la colaboración con los ayuntamientos de la comarca. El objetivo es "fortalecer" el tejido social y económico del territorio.

Entre los proyectos más destacados se incluyen la renovación de espacios públicos, la rehabilitación de infraestructuras y la promoción de actividades educativas y culturales "que fomentan la participación de la comunidad". Además, la Fundación ha impulsado programas de formación y empleo, como el Curso de Operador Técnico de Instalaciones Mineras, dirigido a personas desempleadas de la comarca, con el objetivo de "mejorar la empleabilidad" en el sector.

Con estas acciones, la Fundación Atalaya señala que "refuerza su papel como motor de desarrollo en la Cuenca Minera, apoyando el crecimiento sostenible y la creación de oportunidades para los vecinos de la zona".

RIOTINTO EXPERIENCE

Por otra parte, Riotinto Experience celebra su primer aniversario ampliando su actividad con una nueva oferta: la posibilidad de organizar visitas grupales. Estas visitas están diseñadas para grupos, empresas y colectivos interesados en conocer la historia de la minería moderna y el patrimonio de la Cuenca Minera. Los participantes pueden disfrutar de un recorrido "único" por el interior de la mina en activo más antigua del mundo, con un enfoque educativo que muestra los avances de la minería en el siglo XXI.

Estas visitas personalizadas incluyen una charla sobre los procesos de minería sostenible, seguidas de un recorrido en el autobús 4x4 que lleva a los grupos a algunos de los puntos más emblemáticos de la mina. Una experiencia "ideal" para team building, reuniones de empresa o eventos de grupo, "que permite conocer Riotinto desde una nueva perspectiva", ha remarcado Atalaya.