Moguer (Huelva) refuerza la conservación con la rehabilitación de la parroquia de Nuestra Señora de la Granada

Acuerdo rubricado por el párroco José Antonio Omist López, y el alcalde del Ayuntamiento de Moguer, Gustavo Cuéllar. - OBISPADO DE HUELVA

MOGUER (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La parroquia de Nuestra Señora de la Granada de Moguer y el Ayuntamiento de la localidad han suscrito un convenio de colaboración para acometer la primera fase de la rehabilitación interior del templo, centrada en las capillas de la Virgen del Carmen y San Antonio. La actuación supone "un paso significativo" en la conservación del patrimonio histórico y religioso del municipio.

Según ha indicado el Obispado de Huelva en una nota de prensa, la firma del convenio tuvo lugar el pasado 30 de diciembre de 2025 en Moguer. El acuerdo ha sido rubricado por el párroco José Antonio Omist López, y por el alcalde del Ayuntamiento de Moguer, Gustavo Cuéllar, con la correspondiente autorización del Obispado de Huelva.

El proyecto contempla la restauración de los paramentos verticales y horizontales de ambas capillas, dentro de una intervención más amplia destinada a la conservación integral del templo parroquial. El presupuesto total de esta primera fase asciende a 165.096,42 euros, financiados de manera conjunta por la parroquia y el Ayuntamiento.

En virtud del convenio, el Ayuntamiento de Moguer aportará algo más de 83.000 euros, lo que supone el 50,31% del presupuesto total, en cumplimiento de su compromiso con la protección del patrimonio histórico, tal como establece la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Por su parte, la Parroquia asumirá el 49,69% restante con fondos propios.

La actuación contará con el asesoramiento técnico y la supervisión de la Delegación Territorial competente de la Junta de Andalucía, así como con el seguimiento de una comisión mixta en la que estarán representadas ambas instituciones y el Departamento Diocesano de Obras. Asimismo, la Parroquia comunicará el desarrollo de los trabajos a la Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural y a la Delegación Diocesana para la Liturgia.

Las obras deberán iniciarse en los próximos meses y tendrán como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2026. Una vez concluidas, el templo mantendrá un régimen de visitas gratuitas para la ciudadanía, favoreciendo el acceso y el conocimiento de este bien de alto valor histórico, artístico y devocional.

Este convenio refuerza la colaboración entre la Iglesia y las administraciones públicas en favor de la conservación del patrimonio común, al servicio de la fe, la cultura y la identidad de los pueblos de la Diócesis de Huelva.