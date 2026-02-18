Moguer (Huelva) rinde homenaje a Juan Ramón Jiménez y a su pasado marinero con la Feria de Época 1900

Feria de Época 1900 de Moguer. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Del 20 al 22 de febrero Moguer (Huelva) volverá a recrear "la ciudad próspera y culta" que vio nacer y crecer al poeta Juan Ramón Jiménez con su Feria de Época 1900, una singular propuesta que se ha convertido en una de las fiestas "más atractivas" de la provincia de Huelva.

Así lo ha indicado el Consistorio en una nota, en la que señala que este año la feria pone en valor la "estrecha relación" de Moguer con el río Tinto y el mar, y por ello, durante el próximo fin de semana sus calles estarán llenas de marineros y pescadores encarnados por cientos de vecinos, que se implican con ese proyecto de dinamización cultural.

Los vecinos de Moguer son los que "dan vida" a esta recreación vistiendo trajes de época y luciendo complementos, peinados y tocados por un casco histórico "de singular riqueza monumental", que "se convierte en el mejor lienzo posible para recordar esa pujante ciudad de finales del siglo XIX y principios del XX desde cuyo puerto se exportaban vinos y licores a decenas de países de Europa y América".

Todas las calles y espacios públicos moguereños se tematizan con adornos, colgaduras y un alumbrado especial creando un ambiente 'vintage' que traslada a la ciudadanía atrás en el tiempo, una recreación a la que contribuyen también las asociaciones culturales y sociales del municipio que instalan sus stands y ofrecen al público diferentes productos artesanales y gastronómicos.

Para que el ambiente festivo "se respire" durante todo el fin de semana, se han organizado hasta 70 propuestas gratuitas de ocio y cultura, todas ellas inspiradas de alguna manera en la época que se pretende recrear, que se desarrollarán en los espacios públicos del casco histórico de la ciudad "para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades".

El Ayuntamiento moguereño ha remarcado que "cada año es mayor la proyección exterior" de la Feria de Época y, de ahí que este año hayan confirmado su presencia en Moguer "casi un centenar de caravanas de toda España pertenecientes a la asociación 'Las Casitas', decenas de moteros de la asociación mototurística de Puente Genil, o autobuses repletos de visitantes que llegarán desde Gines o Vícar entre otras localidades".

Toda la programación de la feria puede conocerse a través de la dirección https://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/feria-de-ep....