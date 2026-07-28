El Monasterio de La Rábida (Huelva) revive en 25 imágenes históricas del Plus Ultra en el centenario de su vuelo

Inauguración de la exposición conmemorativa del centenario del vuelo del Plus Ultra en el Monasterio de La Rábida. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El Monasterio de Santa María de La Rábida acoge desde este martes una exposición conmemorativa del centenario del vuelo del Plus Ultra, una muestra impulsada por la Real Sociedad Colombina Onubense y en la que colabora la Diputación de Huelva, que reúne 25 fotografías que recorren desde la partida a la travesía y el recibimiento a los aviadores y explican el significado histórico de una hazaña que volvió a situar a Huelva en la mirada internacional.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la inauguración, en el Claustro alto del Monasterio, ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; del presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio Toro; y de los comisarios de la exposición, Eduardo y Jesús Sugrañes.

La bienvenida ha corrido a cargo del prior del monasterio y de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, quienes han destacado el valor de La Rábida como escenario de encuentro y símbolo de los vínculos históricos entre España y América.

David Toscano ha agradecido a la Real Sociedad Colombina que haya promovido una muestra dedicada a conmemorar el centenario de un acontecimiento de enorme relevancia histórica y ha recordado que, gracias a las gestiones realizadas por la Colombina, el hidroavión partió desde las aguas del río Tinto, "otorgando a la provincia de Huelva un papel protagonista en uno de los grandes capítulos de la historia de la aviación y de las relaciones entre España e Iberoamérica".

El presidente de la Diputación también ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Palos, a la comunidad franciscana y a su prior, por haber abierto las puertas del monasterio para acoger la exposición, y ha considerado que este enclave constituye el "escenario idóneo" para mostrar unas imágenes que "evocan y explican las claves del vuelo, su significado para España y la huella que ha dejado en la provincia".

Durante su intervención, ha asegurado que la gesta del Plus Ultra continúa siendo "un motivo de orgullo para toda Huelva", ya que situó a la provincia en el mapa internacional y marcó un nuevo hito en la historia de la aviación.

"Este 2026, La Rábida puede ser el lugar de España que, tras Madrid, más líderes está congregando, desde la conmemoración del centenario del vuelo del Plus Ultra, presidida por su Majestad el Rey acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, a la Cumbre Hispano-Lusa, con la presencia del presidente del Gobierno de España y del primer ministro de Portugal; el Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, incluido dentro de la Cumbre Iberoamericana de este 2026; o las reuniones de la Organización de Estados Iberoamericanos y la presentación del proyecto de los Itinerarios Culturales Iberoamericanos", ha dicho.

Por su parte, Eugenio Toro ha explicado que la institución se ha sumado con esta iniciativa a los actos organizados con motivo del centenario del vuelo y ha defendido que "difícilmente podría haberse encontrado un lugar más significativo para albergar la exposición que La Rábida, uno de los grandes símbolos de la unión con Hispanoamérica".

En este sentido, ha recordado que los protagonistas del Plus Ultra estuvieron en La Rábida antes de emprender su viaje y regresaron al enclave tras completar su heroica travesía, proyectando nuevamente a Huelva hacia el Atlántico.

A su juicio, la exposición representa también "una invitación a renovar el compromiso con los vínculos transatlánticos y a defender el papel de la provincia como puerta histórica de América".

Además, Eugenio Toro ha expresado igualmente el deseo de que la muestra contribuya a acercar la gesta del Plus Ultra a las nuevas generaciones y a divulgar un acontecimiento que forma parte de la memoria colectiva de la provincia.

El comisario de la exposición, Eduardo Sugrañes, ha detallado que la muestra propone un recorrido por los principales momentos del vuelo, desde la partida hasta la llegada y el recibimiento de los aviadores, una gesta que se ha condensado en una selección de 25 fotografías expuestas en un lugar especialmente vinculado a aquella aventura.

Sugrañes ha destacado tanto el papel que desempeñó el Monasterio de La Rábida antes y después del vuelo como la labor desarrollada por la Real Sociedad Colombina Onubense para conseguir que la expedición partiese desde Huelva.

Por este motivo, ha mostrado su satisfacción por haber organizado la exposición junto a la institución colombina. El comisario ha señalado que la muestra se ha diseñado "con un carácter didáctico, claro y fácil de seguir", con el objetivo de que los numerosos visitantes del monasterio puedan conocer y celebrar los cien años de esta hazaña.

"El vuelo del Plus Ultra volvió a poner en 1926 a la provincia de Huelva, con Palos de la Frontera a la cabeza, en la mirada de todo el mundo, algo que debemos seguir aprovechando", ha afirmado. Tras su estancia en el Monasterio de La Rábida, la exposición se trasladará al Muelle de las Carabelas, donde podrá visitarse de cara al 12 de octubre, jornada en la que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América y se celebra la Fiesta Nacional de España.