Montenegro asegura que "avanzan" los estudios para el AVE Faro-Huelva-Sevilla y sitúa el AVE Madrid-Lisboa para 2034

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y su homólogo portugués, Luis Montenegro (i) presiden la ceremonia de firma de acuerdos de la XXXVI Cumbre hispano-portuguesa.

El primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro, ha señalado este viernes que se están "avanzando" en los análisis y en los estudios de impacto para la línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla porque es "prioritaria" para ambos países. También ha remarcado que están las "bases creadas" para que el AVE Lisboa-Madrid esté finalizado para 2034.

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada este viernes en La Rábida (Huelva) ha señalado que se está avanzado en los estudios de análisis de impacto" de la línea de alta velocidad para unir Sevilla, Huelva y Faro.

Al respecto, ha recordado que este proyecto fue una de las iniciativas que se abordaron en la pasada Cumbre, que tuvo lugar en Faro (Portugal), y de hecho, se ha incluido en los acuerdos alcanzados en la presente reunión, porque consideran que es "una línea propicia para impulsar las relaciones" entre ambos países.

En cuanto a otras infraestructuras de alta velocidad entre ambos países, el primer ministro portugués ha destacado que está en curso la obra de la línea Lisboa-Porto-Vigo y ha subrayado que se espera "poder cumplir con el calendario establecido". "En 2033 pensamos que esta línea de AVE estaría concluida", ha apuntado.

En cuanto a la Lisboa-Madrid, ha incidido en que se continúa los estudios, aunque "existe ya" una conexión realizada entre Évora y la frontera y esta es "una parte importante del trazado portugués de la línea Lisboa-Madrid", por lo que ha incidido en que "están creadas las bases para que en 2034 pueda existir esta conexión entre Lisboa y Madrid. "Y si luego, la validación técnica que está actualmente en curso fuera positiva, pues habría una posibilidad de que entre en funcionamiento el tramo que ya está acabado", ha apostillado.

Por otro lado, se ha referido a que la declaración conjunta firmada en esta cumbre también se ha incluido Y luego decir que la declaración conjunta establece que vamos a continuar con los estudios de la línea entre Aveiro y Salamanca.

COMPROMISO DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuestionado también por la misma cuestión, ha reconocido que "hay algunas inversiones" entre ambos países, que "tienen que acelerarse y agilizarse", por ello, ha expresado el "compromiso" del Gobierno para "hacerlas".

"Hay proyectos, por ejemplo, algunas de estas conexiones ferroviarias, que están vinculadas a proyectos muy importantes entre España y Portugal, como el Mundial de 2030", ha apostillado.