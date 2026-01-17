Montero: Lo que permita "que la izquierda de PSOE pueda ir de forma unitaria, mejor será para proyectos progresistas"

Archivo - María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en una imagen de archivo - FRANCISCO J. MONTERO / EUROPA PRESS - Archivo

BONARES (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que "todo aquello que permita que la izquierda de Partido Socialista se pueda reordenar, pueda acudir juntas, pueda ir de forma unitaria a unas comicios electorales mejor será para los proyectos progresistas de nuestro país".

Así lo ha señalado Montero antes de inaugurar en Bonares (Huelva) las nuevas instalaciones del complejo deportivo municipal, donde ha sido cuestionada en relación con la petición de IU de "superar Sumar" según trasladó coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en su borrador de informe político.

Montero ha señalado que "evidentemente las aritméticas parlamentarias llevan a que cada espacio, cada entorno que aglutina una parte del electorado está redefiniendo su fórmula y redefiniendo su manera de presentarse a los ciudadanos para que pueda conseguir unos resultados más eficaces que los que las encuestas o que la previsión de datos le puede dar".

Por tanto, ha incidido en que "todo aquello que permita que la izquierda del Partido Socialista se pueda reordenar, pueda acudir juntas, pueda ir de forma unitaria a unas comisiones electorales, pues mejor será para los proyectos progresistas de nuestro país", ha concluido.

Cabe recordar que IU ha apelado a superar Sumar como instrumento para un frente amplio de izquierdas y ha defendido conformar una nueva coalición electoral para las próximas elecciones generales con una nueva marca, que no coincida con el nombre de ninguno de los partidos integrantes.

También ha defendido que el socio minoritario del Gobierno tiene que afanarse en marcar posición propia y diferenciarse del PSOE en diversas material, al que recrimina tener un "alma neoliberal y atlantista".