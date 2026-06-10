Montero pide "todos los recursos disponibles" para extinguir "cuanto antes" el incendio de Castillejos (Huelva)

Zona afectada por el incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

GIBRALEÓN (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pedido este miércoles que se pongan a disposición del Infoca "todos aquellos recursos humanos y tecnológicos disponibles" para se pueda extinguir "cuanto antes" el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva), toda vez que ha agradecido a los alcaldes de los municipios afectados que trasladaran a la Junta la petición de elevar la fase de emergencia y con ello, desplegar a la UME.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en Gibraleón tras un encuentro con los alcaldes de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez; San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón; y la del municipio olontense, Lourdes Martín.

En este sentido, Montero ha apelado a la "colaboración entre todas las administraciones" para "intentar sofocar este fuego en el menor plazo de tiempo posible". "Yo creo que esto es muy importante porque es evidente se tienen que poner a disposición del Infoca, de los bomberos que vienen de las ciudades Y de la unidad del ejército, todos aquellos recursos humanos y tecnológicos que permita, por supuesto, atajar perimetralmente el terreno que está impactado por el fuego para que no se siga extendiendo por otras partes y para que se pueda sofocar, a la mayor brevedad".

Así, ha agradecido a los alcaldes que "hayan estado desde el primer minuto al pie del cañón, sin dormir y sin abandonar a los vecinos", además de "muy pendiente de la propia evolución del fuego". "Hoy estamos pendientes del viento que a lo largo de la tarde pues podrá también determinar cómo va evolucionando en las próximas horas también el fuego".

Asimismo, ha hecho hincapié en que fueron los alcaldes los que, "en las reuniones mantenidas con la Junta de Andalucía", solicitaron que "se declarara un nivel de emergencia superior para que se pudieran requerir los servicios de la UME". "Yo creo que se trasladó aquello que era necesario para que tuviéramos la seguridad de que todos los vecinos estuvieran protegidos y, sobre todo, que el fuego no fuera más", ha abundado.

"Con el sentido común que caracteriza siempre a nuestros alcaldes y alcaldesas, lo que están pidiendo me parece absolutamente sensato y qes que la Junta de Andalucía solicitara, ante la gravedad de los hechos que se avecinaba, la intervención del Gobierno de España, que siempre está ahí para cualquier cosa que se necesita", ha enfatizado.

Al respecto, la socialista ha subrayado que "desde el primer minuto" el Gobierno de España ha atendido a la petición y ha trasladado a 200 militares y tienen en reserva otros 300 para que "llegado el caso puedan entrar en acción y desplegarse por aquellas zonas donde se tenga mayor concentración del fuego o mayor riesgo para los enseres y para las propias personas".

Por otro lado, ha mencionado a las personas que han sido desalojadas, que "pese a que la cifra varía, pero según la información oficial son 90 los vecinos", pero que "se han podido reubicar". "Por eso quiero agradecer también a los alcaldes y a las alcaldesas sus gestiones para que se pudieran reubicar con familiares en otros entornos para que estas personas puedan volver pronto a sus hogares".

Por todo ello, Montero ha agradecido el trabajo de los alcaldes y de las alcaldesas, que "representan realmente las instituciones más cercanas que tienen los ciudadanos, ya que a ellos acuden para cualquier cosa da igual que se trate de una catástrofe como esta o que se trate pues de cualquier prestación de servicio público".

"Ellos están aquí al pie del cañón y yo agradezco que trasladaran lo que creían, por su propia experiencia, que podría mejorar la eficacia del ataque al fuego, la necesidad de activar al ejército, cosa que a última hora de la noche se produjo", ha insistido,

ZONA GRAVEMENTE AFECTADA

Además, la socialista ha apoyado la petición realizada por los alcaldes de los tres municipios para solicitar el perímetro del incendio como zona gravemente afectada, para que así "se pueda atender aquellas necesidades más urgentes que se han ido generando con motivo de las llamas".

También ha agradecido a vecinos, vecinas, empresas, colectivos y asociaciones que "desde el minuto uno salieron a la calle y estuvieron a disposición las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que estuvieron también intentando atajar ellos mismos como ellos podían el perímetro de ese incendio"

"La solidaridad del pueblo andaluz, la valentía del pueblo de Andalucía cuando ocurre una catástrofe de este tipo se queda siempre manifiesta y es lo mejor que tenemos, que nuestros vecinos, que nuestras vecinas estén ahí para ayudar a aquella persona que tiene un problema y ponerse a disposición de las autoridades para que pudieran ser movilizados al lugar en donde se les mandara en el momento oportuno", ha añadido.

PREOCUPACIÓN POR EL VERANO

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha remarcado que "la mejor forma de prevenir el fuego es en los meses de invierno", por ello, ha mostrado su "preocupación" por el verano, ya que "estas altas temperaturas son un caldo de cultivo para los fuegos".

Por ello, ha insistido en que Andalucía "no pierda ni un solo día en tener un gobierno que permita administrar todos los recursos públicos que tienen a su disposición".

"El señor Moreno parecía no tener prisa, pero lo yo que le digo es que Andalucía sí tiene prisa y que nos enfrentamos a un verano en donde los fuegos, ojalá estén controlados, un verano donde la atención sanitaria está claramente resentida por el periodo estival y no tenemos ningún tipo de explicación sobre los refuerzos ni sobre nada del plan de verano. Además, estamos preocupados por nuestros niños, por nuestras niñas, por las escuelas, muchas de ellas sin climatización", ha aseverado.

Por ello, ha subrayado que Andalucía "se tiene que preparar en el invierno", porque "todo lo que no se prevenga, luego se convierte en un problema".

Por último, Montero ha mostrado "la solidaridad, colaboración y todo el apoyo a todos los que están luchando contra el fuego, fundamentalmente los bomberos, el personal del Infoca" que "siempre están reclamando mejores condiciones de trabajo, también tecnológicas, para el desarrollo de su trabajo".

"En el día de hoy, el conjunto de Andalucía y España, yo diría, estamos con ellos, y ojalá este trabajo sea muy eficaz para que acabe esta situación en el menor plazo de tiempo posible", ha finalizado.