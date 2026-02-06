Montero (PSOE): Cada día que siga el alcalde de Móstoles en su cargo será "una vergüenza para los servidores públicos"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, reunida con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha aseverado este viernes que cada "día" que siga el alcalde de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista (PP), en su puesto al frente de dicho ayuntamiento será "una vergüenza para el conjunto de los servidores públicos", tras lo que se ha conocido en relación a un presunto caso de acoso del que le acusa una exconcejal.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Huelva tras reunirse con la subdelegada del Gobierno en dicha provincia, María José Rico, María Jesús Montero se ha pronunciado así sobre el caso que afecta al alcalde de Móstoles, contra el que una exconcejal del PP ha anunciado que va a presentar una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual, al tiempo que prepara otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales.

La también secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta en las próximas elecciones autonómicas ha criticado la actitud del PP en relación al alcalde de Móstoles, y ha reivindicado la puesta en marcha por parte del PSOE de una actitud que "va a cambiar la cultura de muchas organizaciones, no solo las políticas", a la hora de reaccionar a actitudes contra las mujeres que "son objeto de comentarios, de insinuaciones, de situaciones que nos incomodan".

María Jesús Montero ha defendido que le parece "básico" que, ante situaciones que son "tolerables", haya "consecuencias cuando quien las protagoniza está ocupando un cargo de responsabilidad", para que "la sociedad siga avanzando en los derechos de las mujeres".

En esa línea, la vicepresidenta y dirigente socialista ha querido "poner el foco en lo importante que es culturalmente, organizativamente, que asumamos como sociedad que no son tolerables determinados comentarios", no sólo aquellos que tienen un "reproche penal" o "administrativo", sino también "ético", ha agregado.

Montero ha incidido así en aseverar que las mujeres, "sobre todo las jóvenes, no tenemos por qué tolerar que tengan que recibir determinados comentarios o insinuaciones" por parte de "personas responsables que tienen que ser ejemplares", y al respecto ha destacado que el PSOE ha puesto en marcha "una línea de teléfono muy valiente que ha permitido aflorar, y queremos que así sea, situaciones que no conocemos porque no están en la luz pública, y que nuestras compañeras denuncian de forma anónima con miedo" a una posible "represalia".

La 'número dos' de la dirección nacional del PSOE ha indicado que en su partido quieren que algo así se ponga "en marcha en otros ámbitos", y entiende que es "esencial" que así sea, "porque la lucha de las mujeres no tiene vuelta atrás, por mucho que algunos se empeñen", ha agregado.

Dicho esto, ha llamado la atención acerca de que "ahora aflore el tema de Móstoles" después de que desde el PP se haya acusado a los socialistas de que "pareciera que teníamos mayor volumen de personas machistas o que no respetaban a las mujeres" en el seno de dicha organización política, "cuando lo que se estaba aflorando era una realidad oculta que tiene mucha más intensidad en otros partidos y en otros lugares".

La vicepresidenta ha cargado con el hecho de que, a la hora en la que realizaba estas declaraciones, el alcalde de Móstoles "siga en su puesto", cuando "hemos visto todos los correos y toda la información" que la exconcejal "trasladaba para que la pudieran proteger", ha agregado.

Tras sostener que "día que pasa este alcalde al frente de esta institución es una vergüenza para el conjunto de los servidores públicos", ha criticado que desde el PP se haya "filtrado una información que además era confidencial, porque lleva el nombre de personas que no habían dado su autorización para que se conocieran".

EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES

Montero ha defendido que "la lucha de las mujeres requiere que aquellos responsables públicos que, de forma activa, indirecta o directa, se encuentran implicados en una humillación, en una presunto abuso, como lo queramos calificar, tiene que abandonar de inmediato su puesto".

En ese punto, la líder del PSOE-A ha citado el caso del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, de baja actualmente como militante del PP, que "sigue también a fecha de hoy ocupando su puesto" pese a haber sido "denunciado por una presunta agresión", según ha remarcado para incidir en la idea de que "es necesario e imprescindible la ejemplaridad en estos cargos públicos".

De este modo, ha considerado que "no hay ninguna justificación" para que el alcalde de Móstoles siga "un día más" en dicho puesto, y ha pedido "respeto a las víctimas para que sus datos no se manoseen, para que no se filtre información que no tenga el consentimiento de la víctima y, por tanto, para que respetemos a las mujeres de una vez por todas". "Y el respeto pasa por que, de conductas que antes se toleraban, hoy tengan el reproche de la sociedad", ha zanjado la vicepresidenta.