Muere un ciclista tras sufrir un accidente con un camión en la A-494 EN Almonte (Huelva)

Archivo - Operador en la sala regional de 112 Andalucía. (Foto de archivo).
Archivo - Operador en la sala regional de 112 Andalucía. (Foto de archivo). - 112 ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 22 junio 2026 13:57
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ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 66 años de edad ha muerto este lunes tras sufrir un accidente con un camión en la localidad onubense de Almonte (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 10,02 horas, cuando varios testigos han alertado de una colisión entre un camión y el ciclista en la carretera A-494 a la altura del kilómetro 42 en dirección a Matalascañas.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado el fallecimiento del ciclista.

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