Muere una mujer de 48 años al volcar su turismo en Villanueva de los Castillejos (Huelva)

Tramo de la A.499 en Villanueva de los Castillejos (Huelva) donde se ha registrado un accidente con la muerte de la conductora de un turismo - 112 ANDALUCÍA

HUELVA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años de edad ha fallecido tras el vuelco del turismo que conducía por la carretera A-499 a la altura de la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Una llamada recibida minutos antes de las 20.30 horas alertaba de la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 22 de la A-499.

Hasta el lugar se desplazaron, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de la vía y Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, ya que la víctima, conductora y única ocupante del turismo, estaba atrapada en el interior del vehículo.

Fuentes sanitarias han confirmado la muerte en el lugar del accidente de una mujer de 48 años.