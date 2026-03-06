Un muerto y dos heridos en Huelva en una colisión entre dos turismos en la H-30

Imagen del accidente. - EUROPA PRESS

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años de edad ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas al colisionar dos turismos en la mañana de este viernes en Huelva capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 gestionó, sobre las 10,20 horas, un aviso por la colisión entre dos turismos ocurrida en el kilómetro 19 de la H-30, dirección Mazagón, en término de Huelva. En el aviso se hablaba de que había personas heridas, por lo que el centro coordinador activó, de inmediato, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes sanitarias han confirmado finalmente que un varón de 62 años ha fallecido en este accidente y otras dos personas han resultado heridas, una de ellas, ha tenido que ser evacuada a un centro sanitario.