Una mujer fallecida y otra persona herida tras un atropello ocurrido en Lepe (Huelva)

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LEPE (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha fallecido este sábado al ser atropellada y otra persona ha resultado herida en la localidad de Lepe (Huelva), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que un ciudadano llamó al teléfono 112 sobre las 16,45 horas para indicar que una mujer había sido atropellada en la Avenida de las Cumbres por su propio coche y había quedado atrapada debajo del coche, indicaba, además, que había otra persona herida.

El alertante indicó que el coche se encontraba en una rampa y podría no tener activado el freno de mano. Por ello, la entidad coordinadora activó de inmediato a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Fuentes sanitarias han confirmado que una mujer ha resultado fallecida y que otra persona ha resultado herida.

No obstante, el 112 ha señalado que se investiga si el suceso pudiera ser un accidente laboral, por lo que desde el 112 se ha dado aviso también a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.