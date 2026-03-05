Nace el primer foro de agricultura y ganadería regenerativa para el entorno de Doñana

Primer foro participativo del proyecto 'Doñana Regenera'. - ASAJA SEVILLA

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Asaja-Sevilla, la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y la Sociedad Gaditana de Historia Natural han presentado este jueves en El Rocío (Huelva) el primer foro participativo del proyecto 'Doñana Regenera', como punto de partida para la creación, en el entorno de Doñana, de "soluciones técnicas y ambientales basadas en la ciencia, la innovación y la restauración ecológica que permitan proteger mejor una comarca de tan alto valor ecológico, socioeconómico y humano".

Según han indicado en una nota de prensa, los socios del proyecto son la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana (AAPD), Asaja-Sevilla y la Sociedad Gaditana de Historia Natural, en una iniciativa tutelada por la Fundación Biodiversidad dentro de los acuerdos 'Marco de actuaciones para Doñana', que cuentan con la financiación del Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, y el apoyo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva.

De esta manera, el Ayuntamiento de El Rocío ha acogido esta jueves la primera sesión conjunta de un proyecto que tiene por lema 'Doñana Regenera: Agricultura y ganadería regenerativa con base científica para la sostenibilidad del entorno Doñana: mitigación de impactos y restauración de valores naturales y culturales'.

Este primer foro participativo constituye un espacio de diálogo e intercambio entre agentes científicos y técnicos, representantes del sector agrario y ganadero, entidades colaboradoras y socios del proyecto, con el propósito principal de presentar las líneas de trabajo de Doñana Regenera y abrir un marco estable de diálogo intersectorial e interdisciplinar entre los ámbitos académico, técnico y productivo en la región.

A través de enfoque práctico y científico, este foro busca "identificar de manera conjunta los principales retos ambientales y socioeconómicos, actuales y futuros, que afectan a los sistemas agrarios del entorno, y generar visiones compartidas basadas en principios de agricultura regenerativa y agroecología", se ha resaltado en la jornada.

Las empresas de frutos rojos y cítricos de Almonte juegan "un papel esencial" en el proyecto. El portavoz de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, Manuel Delgado, ha expresado el "interés" de los agricultores de la comarca, ya que Doñana Regenera "representa un compromiso conjunto del sector agrario y la comunidad científica para avanzar hacia sistemas productivos que respondan con eficacia a los desafíos ambientales actuales".

"Integrar prácticas regenerativas significa no solo asegurar la competitividad del campo, sino también proteger la riqueza ecológica de Doñana y la viabilidad de las explotaciones agrícolas para las generaciones futuras", ha añadido.

En el mismo sentido, el coordinador del proyecto y científico en la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Óscar Godoy, ha valorado los primeros pasos de una iniciativa "ambiciosa" con tres años de trabajo para conseguir "una agricultura que mantenga la biodiversidad y que va a resultar en una mejora de la calidad del producto", para ello se apostará por "una tecnificación de los cultivos, que tiene que compatibilizarse con una regeneración de los procesos ecológicos que fomentan la biodiversidad".

"Doñana es un sitio único en Europa, tenemos que aprovechar toda la biodiversidad que alberga para el beneficio de nuestros sistemas agrícolas y ganaderos", ha señalado.

OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

El foro ha servido para explorar y debatir las tres principales líneas de trabajo del proyecto. Una de ellas es la transformación de prácticas agrarias y ganaderas con alto coste ambiental, especialmente en cultivos clave como frutos rojos, cítricos y olivar, promoviendo sistemas de secano y la recuperación, el fomento y la comercialización de razas ganaderas autóctonas.

De igual manera, se desarrollarán estudios orientados al aumento de la biodiversidad de especies vertebradas e invertebradas mediante restauración activa de vegetación y hábitats, y otros enfoques técnicos avanzados.

Por último, se trabajará para la integración, difusión y transferencia de los resultados, evaluando su viabilidad técnica, económica y social, con el fin de promover un conocimiento aplicable y replicable para agricultores, asociaciones y administraciones.

Además, el proyecto incluye acciones experimentales en fincas piloto, mesas de trabajo sectoriales y espacios de intercambio continuo que permitirán retroalimentar los procesos de toma de decisiones y sentar bases para estrategias de transición agroecológica del entorno de Doñana.

Esta visión conjunta, subraya la participación de diferentes especialistas como los de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, quienes abordarán "el estudio y el incremento de la biodiversidad, tanto de vertebrados como de invertebrados, mediante la aplicación de técnicas de restauración ambiental", según ha destacado su presidente Álvaro Pérez.

Asimismo, desde Asaja-Sevilla, el responsable del proyecto en esta organización profesional agraria, José Fernando Robles, ha resaltado que Doñana Regenera supone "una oportunidad para que, desde un enfoque científico y compatible con la viabilidad económica de las explotaciones, los agricultores y ganaderos del entorno de Doñana puedan producir mejor, reducir costes y mejorar la rentabilidad, aplicando prácticas que cuidan el suelo, el agua, la biodiversidad y la sostenibilidad del territorio".

El evento se ha planteado desde una perspectiva técnica y científica, evitando otro tipo de debates y centrando el análisis en los desafíos del sector agroganadero a lo largo de toda la cadena de valor, con especial atención a su relación con la conservación de la biodiversidad. Las aportaciones recogidas durante el foro serán incorporadas al desarrollo del proyecto y contribuirán a fortalecer la sostenibilidad y resiliencia ambiental y socioeconómica del sistema agroalimentario de Doñana.